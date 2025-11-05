मेगा मिलियंस लॉटरी ने इस बार बदली किसकी किस्मत? जैकपॉट जीतने वाले इनाम में मिलते हैं अरबों रुपये

अमेरिका के सबसे चर्चित मेगा मिलियंस लॉटरी के परिणाम को लेकर लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है. ये लॉटरी जो जीतता है इसे अरबों रुपये इनाम में मिलते हैं. 2024 में इस लॉटरी को जीतने वाले को 1.22 बिलियन डॉलर का इनाम मिला था. ये एक बड़ा जैकपॉट था जिसने उस शख्स की किस्मत ही पलट दी थी. सभी को इंतजार था कि क्या इस साल भी नए साल के आने से पहले ही क्या एक बार फिर किसी की किस्मत बदलने जा रही है. ये इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है.

मंगलवार, 4 नवंबर को निकाले गए ड्रा में एक बार फिर किसी को विजेता नहीं चुना गया गया है. यानी इस साल किसी भी शख्य को ये जैकपॉट नहीं लगा है. इस लॉटरी गेम के अनुसार, अब अनुमानित $843 मिलियन की कीमत वाला यह गेम मेगा मिलियंस इतिहास का आठवां सबसे बड़ा गेम बन गया है. यह अब मेगा मिलियंस इतिहास में जैकपॉट विजेता के बिना सबसे लंबे समय तक निकाले जाने वाला ड्रा बन गया है. यदि आपने 4 नवंबर की ड्रॉ के लिए टिकट नहीं लिया है, तो चिंता न करें, आपके पास अगली ड्रॉ के लिए अभी भी समय है।

इसी अप्रैल में बढ़ी थी इस ड्रॉ की कीमत

इसी साल में अप्रैल में मेगा मिलियंस टिकट की कीमत 2 डॉलर से बढ़ाकर 5 डॉलर की गई है. अधिकारियों ने बेहतर संभावनाओं और बड़े भुगतान का वादा किया है, लेकिन यह देखना होगा कि खिलाड़ी इस बढ़ोतरी पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं.