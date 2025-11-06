अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन, अब तक हुआ 7 अरब डॉलर का नुकसान 

रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के नेताओं के बीच किसी समाधान पर सहमति न बन पाने के कारण, अमेरिका अब अपने इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकारी बंद का सामना कर रहा है. 36 दिनों के इस शटडाउन ने डोनाल्ड ट्रंप के 2018-2019 के पहले कार्यकाल के दौरान बने 35-दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. उस समय वह शटडाउन मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार के लिए धन पर सहमति न बन पाने की वजह से हुआ था.

क्‍यों हुआ है यह शटडाउन

मौजूदा शटडाउन 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है. डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने एक फंडिंग बिल का समर्थन करने से इनकार कर दिया. उनकी मांग है कि जब तक उसमें राष्‍ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए टैक्स क्रेडिट का एक्‍सपैंशन शामिल न हो. ये टैक्स क्रेडिट लोगों को अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे ओबामाकेयर भी कहा जाता है, के जरिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान करने में मदद करते हैं. अगर ये क्रेडिट 2025 में खत्म हो जाते हैं, तो लाखों अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा का खर्च नहीं उठा पाएंगे.

14 असफल प्रयास

प्रतिनिधि सभा, जो रिपब्लिकन के कंट्रोल में है, उसने सितंबर में एक फंडिंग बिल को पास किया था. उसके पक्ष में सिर्फ एक डेमोक्रेट ने मतदान किया था. तब से, अध्यक्ष माइक जॉनसन ने सदन को सत्र से बाहर रखा है. इससे अधिकांश कार्यवाही सीनेट में स्थानांतरित हो गई.

यहां बहुमत नेता जॉन थून ने 14 वोट्स की अपील की है और सभी असफल रहे हैं. फिलिबस्टर नियम (जब एक सीनेटर मतदान में देरी कर सकता है जब तक कि 60 सीनेटर बहस रोकने के लिए सहमत न हों) के तहत सीनेट में बिल पास होने के लिए 60 वोट्स की जरूरत होती है.

लेटेस्ट वोटिंग 54-44 था, जो रिपब्लिकन के पक्ष में था. यह किसी और डेमोक्रेट को पक्ष बदलने के लिए राजी करने में असफल रहा. सीनेट में 100 सदस्य हैं, जिनमें 53 रिपब्लिकन, 45 डेमोक्रेट और दो स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं जो डेमोक्रेट का समर्थन करते हैं.

अरबों डॉलर का नुकसान

शटडाउन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है क्योंकि अनपेड वर्कर्स कम पैसा खर्च कर रहे हैं और खाद्य सहायता रोक दी गई है. कांग्रेस के बजट ऑफिस के अनुसार, शटडाउन के चार हफ्ते पूरे होने के बाद जीडीपी को 7 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है. अगर यह छह हफ्ते तक जारी रहता है, तो यह नुकसान 11 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. करीब 4.2 करोड़ अमेरिकी हर महीने फूड स्टैम्प पर निर्भर हैं. शटडाउन जारी रहने के कारण, ये भुगतान 1 नवंबर से बंद हो गए हैं.

