ट्रंप की पत्नी मेलानिया के जीवन पर बनी सबसे महंगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ब्रिटेन में सिर्फ 3 टिकटें बिकीं

डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'मेलानिया' 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. मगर द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में 'मेलानिया' की ओपनिंग फ्लॉप रहने की आशंका है. यह फिल्म ब्रिटेन के 100 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ब्रिटेन की सबसे बड़ी सिनेमा चेन में से एक, वू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम रिचर्ड्स ने बताया कि लंदन के इस्लिंगटन स्थित मुख्य सिनेमाघर में शुक्रवार को दोपहर 3:10 बजे के शो के लिए केवल एक टिकट बिका है और शाम 6 बजे के शो के लिए दो टिकट बुक किए गए हैं.

डॉक्यूमेंट्री में क्या है

यह डॉक्यूमेंट्री ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह से पहले के 20 दिनों के दौरान मेलानिया के जीवन को दर्शाता है और उनके प्रोफेशनल और निजी जीवन की दुर्लभ झलकियां प्रस्तुत करता है. इसमें राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में मेलानिया ट्रंप की भूमिका को दिखाया गया है, जिसमें उनके शपथ ग्रहण भाषण के लहजे पर उनका प्रभाव भी शामिल है. साथ ही, शपथ ग्रहण समारोह के उन खास पलों को भी दर्शाया गया है, जिनमें उनके पहनावे और सार्वजनिक उपस्थिति को दिखाया गया है.

यह डॉक्यूमेंट्री उनकी राजनयिक गतिविधियों, उनके आसपास मौजूद सीक्रेट सर्विस की गतिविधियों और प्रथम परिवार के सदस्यों के साथ उनकी निजी बातचीत पर भी प्रकाश डालता है, और कभी-कभी राष्ट्रपति के हल्के-फुल्के अंदाज को भी दिखाता है.

40 मिलियन अमेरिकी डॉलर में अमेजन ने खरीदा

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के साथ कथित तौर पर 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत निर्मित इस डॉक्यूमेंट्री की व्हाइट हाउस में भी स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस में हुए फिल्म की स्क्रीनिंग में राष्ट्रपति, मेलानिया और उनके करीबी सहयोगी शामिल हुए थे.

फिल्म के प्रचार पर 35 मिलियन डॉलर का कैंपेन चलाया गया. शुक्रवार से, फिल्म दुनिया भर के 3,300 सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी.

एक्सपर्ट बता रहे इसे ट्रंप को खुश करने की कोशिश

अमेजन ने "मेलानिया" के अधिकार खरीदने के लिए मेलानिया ट्रंप की प्रोडक्शन कंपनी को 40 मिलियन डॉलर का भुगतान किया, जो कि दूसरे सबसे करीबी बोली लगाने वाले, डिज्नी से लगभग 26 मिलियन डॉलर अधिक है. "मेलानिया" का बजट अभी पता नहीं है, लेकिन सीमित समय के लिए किसी विषय पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के निर्माण में आमतौर पर 5 मिलियन डॉलर से कम लागत आती है.

इन सब बातों से हॉलीवुड में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेजन का यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने की कोशिश है. 2015 से 2020 तक अमेजन में काम करने वाले और कंपनी के फिल्म विभाग की शुरुआत में अहम भूमिका निभाने वाले टेड होप ने कहा, "संगीत लाइसेंसिंग के बिना बनी यह अब तक की सबसे महंगी डॉक्यूमेंट्री है. इसे चापलूसी या सीधे-सीधे रिश्वत क्यों नहीं माना जा सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता?" टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डॉक्यूमेंट्री प्रोग्रामर और "प्योर नॉनफिक्शन" पॉडकास्ट के होस्ट थॉम पॉवर्स ने श्री रैटनर ने भी इस सौदे को "चौंकाने वाला" बताया.