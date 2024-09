'पेजर ब्लास्ट' से कई की आंखें गईं, हिजबुल्ला बोला- इजरायल से लेंगे इंतकाम

लेबनान में हुए सीरियल ब्लास्ट (Labanon Pagers Blast) से हड़कंप मचा हुआ है. कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों पेजरों में मंगलवार को अचानक विस्फोट हो गया. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 4 हजार से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें करीब 400 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. कहा जा रहा है कि इन धमाकों में कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है. खबर ये भी है कि लेबनान में ईरानी राजदूत ने अपनी आंख की रोशन खो दी है. न्यू यॉर्क टाइम्स की एक पत्रकार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि लेबनान में ईरान के राजदूत की एक आंख पेजर ब्लास्ट में चली गई है और दूसरी आंख भी गंभीर रूप से घायल है, ये जानकारी उनको IRGC के दो सूत्रों के हवाले से मिली है.

दो साल पहले खामेनेई ने ईरानी स्वतंत्रता सेनानियों को जानबूझकर गोली मारने और उन्हें अंधा करने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लगाया था. उस दौरान न जाने कितने निर्दोषों की आंखों की रोशनी चली गई थी. अब वैसा ही हाल कुछ हिजबुल्लाह का है. पेजर बम धमाकों में कथित तौर पर 500 से ज्यादा हिजबुल्लाह सदस्यों की आंखें चली गई है.

इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि पेजरों में आखिर विस्फोट हुआ कैसे. क्या इनको हैक किया गया था. इस सवाल का जवाब तो फिलहाल नहीं मिल सका है, लेकिन धमाकों का पूरा शक इजरायल पर जा रहा है. कहा जा रहा है कि पेजरों को हैक कर उनमें विस्फोट किया गया है. इस घटना से हिजबुल्लाह काफी बौखलाया हुआ है. उसका कहना है कि वह इस घटना के लिए इजरायल से इंतकाम लेगा. उसने इजरायल को उचित सजा देने की कसम खाई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पेजर्स के ब्लास्ट में इजरायल का हाथ होने का दावा किया जा रहा है. कई रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि पेजर्स को हैक करके इनमें धमाका किया गया है. इसका आरोप इजरायल पर लग रहा है, हालांकि अब तक इन आरोपों पर इजरायल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.मिडिल ईस्ट देश हिजबुल्लाह में जैसे ही पेजर्स में धमाके हुए, वहां हड़कंप मच गया. इन धमाकों में सिर्फ आम लोग ही नहीं ईरान के राजदूत मोजीतबा अमानी भी घायल हुए हैं. उनकी आंख की रोशनी चली गई है. वहीं इस घटना में हिजबुल्लाह के सांसद के बेटे की भी मौत हो गई है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हिजबुल्लाह के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि पेजर ब्लास्ट में दो सीनियर अधिकारियों के बेटे भी घायल हो गए हैं.

Update breaking news: Iran's ambassador to Lebanon lost one eye and his other eye is severely injured, two IRGC sources tell me. His injury is much more serious than Iran initially reported. Details:https://t.co/XUj2UEbmpD