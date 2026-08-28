नॉर्वे के राजा का निधन, नई रानी पर हैं एपस्टीन के साथ संबंध के आरोप, नये राजा के सौतेले बेटे को हो चुकी है जेल की सजा

नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्हें खून से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. नॉर्वे के रॉयल पैलेस ने शुक्रवार को यूरोप के सबसे उम्रदराज़ शासक के निधन की घोषणा की. महल ने एक बयान में कहा कि किंग हेराल्ड का शुक्रवार 28 अगस्त को सुबह 6:35 बजे ओस्लो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में शांति से निधन हो गया. उनके बेटे क्राउन प्रिंस हाकोन राजा बन गए हैं.

समृद्धि का दौर

शाही परिवार के सदस्यों ने गुरुवार को राजा से मुलाकात की थी. अधिकारियों के यह बताने के बाद कि उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई. महल के बाहर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने राजा के लिए फूल चढ़ाए. हेराल्ड को 17 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें हीमोलिटिक एनीमिया था, एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल्स बहुत तेजी से नष्ट होने लगते हैं, जिससे थकान और सांस लेने में तकलीफ होती है. हेराल्ड 35 साल पहले नॉर्वे के राजा बने थे. वो नॉर्वे की धरती पर पैदा होने वाले नॉर्वे के पहले राजा थे. जनवरी 1991 में अपने पिता ओलाव V की मौत के बाद गद्दी संभालने के बाद, उन्होंने तेल से आई दशकों की समृद्धि के दौरान देश का नेतृत्व किया.

उनका जन्म फरवरी 1937 में ओस्लो के पास हुआ था. जब नाज़ियों ने नॉर्वे पर हमला किया, तो उनकी मां उन्हें और उनकी बहनों को लेकर स्वीडन और फिर अमेरिका चली गईं, जबकि उनके पिता और दादा, हाकोन VII, ब्रिटेन में रहकर युद्ध से दूर रहे. 2011 में एंडर्स बेहरिंग ब्रेविक के बम हमलों में 77 लोगों की मौत के बाद, हेराल्ड ने अपने भाषण से लोगों का दिल जीत लिया था. उन्होंने शोक मनाने वालों से कहा था: "मुझे पूरा यकीन है कि आजादी में विश्वास, डर से कहीं ज्यादा मज़बूत है." हालांकि, उनका निधन राजशाही के लिए एक मुश्किल समय में हुआ है. जनवरी में कुछ दस्तावेज सामने आए थे जिनसे पता चला कि हाकोन की पत्नी और नई रानी मेटे-मारिट अमेरिका के कुख्यात सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन के दोषी ठहराए जाने के कई साल बाद भी उसके संपर्क में थीं. मेटे-मारिट के 29 साल के बेटे मारियस बोर्ग होइबी (जो नए राजा हाकोन के सौतेले बेटे हैं) को जून में रेप के दो मामलों और घरेलू हिंसा समेत 32 अन्य आरोपों में चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

नये राजा के बारे में जान लीजिए

नए राजा का जन्म 20 जुलाई 1973 को हुआ था. उन्होंने सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की, जैसा कि स्कैंडिनेवियाई देश में शाही परिवार के लोगों से उम्मीद की जाती है. हालांकि उनका सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट था. कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले में राजनीति और बाद में लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट स्टडीज़ की पढ़ाई करने से पहले वे नेवी में शामिल हुए थे. हाकोन को बचपन से ही संगीत और सर्फिंग का शौक था. उन्होंने कहा है कि अगर वे शाही परिवार से न होते, तो वे वर्ल्ड टूर पर प्रो सर्फर बनने की कोशिश करते.

विवादों में फंसी शादी

उनकी मुलाकात अपनी पत्नी मेट-मैरिट जेसेम होइबी से 1999 में नॉर्वे के दक्षिणी शहर क्रिस्टियनसैंड में एक म्यूज़िक फेस्टिवल के दौरान एक बार में हुई थी.उनके आम नागरिक और सिंगल पेरेंट होने (पिछले रिश्ते से एक बेटा होने) की वजह से शुरू में मीडिया में काफी हंगामा हुआ था. दो दशक बाद, अमेरिकी न्याय विभाग ने मेट-मैरिट और दोषी ठहराए गए सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच हुई ईमेल बातचीत का ब्योरा जारी किया. उसी समय, उनके पहले बेटे मारियस बोर्ग होइबी (29) - जो अब हाकोन के सौतेले बेटे हैं - पर रेप और घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा था, इन आरोपों से उन्होंने इन्कार किया था.

जून में मारियस बोर्ग होइबी को रेप के चार में से दो मामलों और घरेलू हिंसा के एक मामले में दोषी पाया गया और चार साल की जेल की सज़ा सुनाई गई. उन्होंने और अभियोजन पक्ष, दोनों ने ही सज़ा के खिलाफ अपील की है.

हाकोन इन सबके दौरान अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे. उन्होंने कहा कि वे अपने सौतेले बेटे का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कथित पीड़ितों के प्रति सहानुभूति जताते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि होइबी को किसी भी अन्य नागरिक की तरह ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिए.

नया राजा अपने शासनकाल की शुरुआत में स्टेट काउंसिल की एक खास बैठक में सरकार को बताएगा कि उसने कौन सा नाम चुना है. उम्मीद है कि वह अपना ही नाम रखेंगे — जैसा उनके पिता ने किया था — और नॉर्वे के राजा हाकोन VIII बनेंगे. वह कोई दूसरा नाम भी चुन सकते हैं. नॉर्वे के शाही परिवार का कोई सरनेम नहीं होता है.

अगला उत्तराधिकारी कौन है?

क्राउन प्रिंसेस इंग्रिड एलेक्जेंड्रा (22 साल) अब अगली उत्तराधिकारी हैं. वह नॉर्वे की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष बनने की कतार में हैं; उनसे पहले 13वीं और 14वीं सदी के मोड़ पर रानी मार्गरेट I ने नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क पर शासन किया था. 1990 में हुए सुधारों के बाद से, उत्तराधिकार की कतार में सबसे बड़े बच्चे — चाहे वह लड़का हो या लड़की — को प्राथमिकता दी जाती है. इंग्रिड एलेक्जेंड्रा के बाद प्रिंस स्वेरे मैग्नस (20 साल) का नंबर आता है. 2017 में नेशनल डे परेड के दौरान शाही बालकनी पर अपने "डैबिंग" डांस मूव से उन्होंने 11 साल की उम्र में काफी चर्चा बटोरी थी. होइबी परिवार में सबसे बड़े बच्चे हैं, लेकिन शाही उत्तराधिकार की कतार में नहीं हैं.

यूरोपीय वंश

1905 में स्वीडन से पूरी आजादी मिलने के बाद से हाकोन नॉर्वे के चौथे राजा हैं. उनके परदादा आधुनिक युग में नॉर्वे के पहले राजा थे. उन्होंने 'हाकोन VII' का नाम चुना था. यह नाम मध्य युग के उन छह राजाओं की याद दिलाने के लिए चुना गया था जिनका नाम हाकोन था और जब नॉर्वे आजाद था. 14वीं सदी के आखिर से 1814 तक देश पर डेनमार्क का शासन था, और उसके बाद 1905 तक स्वीडन का शासन रहा.नॉर्वे के शाही परिवार के संबंध यूरोप के अन्य शाही परिवारों से भी हैं. जब नॉर्वे की संसद ने हाकोन VII से औपचारिक रूप से ताज संभालने के लिए कहा, तो वह डेनमार्क के राजा के भाई थे. हाकोन VII की पत्नी, रानी मौड, ब्रिटेन के राजा एडवर्ड VII की बेटी थीं. इस नाते नॉर्वे के नए राजा ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के पर-पर-पर-पोते हुए.

यह भी पढ़ें-

3 साल की उम्र में बने राजा, 34 साल की उम्र में निधन; युगांडा में गणतंत्र पर अलग तरह की है राजशाही