युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक वह हथियार... जिनेवा वार्ता के बीच खामेनेई की ट्रंप को धमकी

- खामेनेई ने कहा कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत को डुबोया जा सकता है, जो ईरान के लिए खतरा है
- ईरान ने जोर देकर कहा कि वार्ता केवल परमाणु मुद्दे पर केंद्रित होनी चाहिए और यूरेनियम संवर्धन का अधिकार अटूट है
- खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को ईरानी राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा के रूप में बताया
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने मंगलवार को जिनेवा में दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्लामी गणराज्य को नष्ट करने में सफल नहीं होंगे. खामेनेई ने अपने भाषण में कहा, "अपने हालिया भाषणों में से एक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 47 वर्षों में अमेरिका इस्लामी गणराज्य को नष्ट करने में सफल नहीं हुआ है... मैं आपसे कहता हूं: आप भी सफल नहीं होंगे."
ये बयान तेहरान और वाशिंगटन के बीच मंगलवार को वार्ता के दूसरे दौर के दौरान आए. पहला दौर फरवरी में आयोजित किया गया था, इससे पहले पिछले साल ईरान-इजराइल युद्ध के दौरान वार्ता विफल हो गई थी.
'युद्धपोत को डुबोया जा सकता है'
ये ताजा बातचीत तब शुरू हुई, जब पिछले महीने ईरान द्वारा आर्थिक तंगी के कारण भड़के सरकार-विरोधी प्रदर्शनों पर की गई घातक कार्रवाई के बाद वाशिंगटन ने खाड़ी में एक विमानवाहक पोत समूह तैनात किया. अपने भाषण के दौरान, खामेनेई ने चेतावनी दी कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत को डुबोया जा सकता है. उन्होंने कहा, "हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने ईरान की ओर एक युद्धपोत भेजा है. युद्धपोत निश्चित रूप से एक खतरनाक हथियार है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वह हथियार है, जो इसे डुबो सकता है."
जिनेवा वार्ता से उम्मीद नहीं
खामेनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत के नतीजों पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा, “अगर बातचीत होनी ही है – क्योंकि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है – तो बातचीत के नतीजे पहले से तय करना एक गलती और मूर्खता होगी.” जून में इजरायल के साथ ईरान के 12 दिवसीय युद्ध के दौरान, अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर संक्षिप्त हमले किए थे.
जिनेवा और नई दिल्ली पर दुनिया की क्यों नजर? तीसरा विश्वयुद्ध या होगी शांति और तरक्की
मंगलवार को फार्स समाचार एजेंसी ने खामेनेई के हवाले से कहा कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का मुद्दा "अमेरिका के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता." ईरान ने जोर देकर कहा है कि वार्ता केवल परमाणु मुद्दे पर केंद्रित होनी चाहिए और उसका कहना है कि यूरेनियम संवर्धन का उसका अधिकार बदल नहीं सकता है. खामेनेई ने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान, जो कभी धमकी भरे तो कभी निर्देश देने वाले होते हैं, ईरानी राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापित करने की उनकी इच्छा को दर्शाते हैं."
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं