जयशंकर ने कहा, 'हां, हम वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं. हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे बैठकर बातचीत के ज़रिए वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें.'

'वेनेजुएला के हालात पर भारत चिंतित, सभी पक्षों से संवाद की अपील', जयशंकर ने जारी किया बयान

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रमों को लेकर चिंता जताई है. अमेरिका की ताजा कार्रवाई के बाद यह इस मुद्दे पर भारत का पहला कड़ा सार्वजनिक बयान माना जा रहा है. जयशंकर ने कहा, 'हां, हम वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं. हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे बैठकर बातचीत के ज़रिए वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें. अंततः हमारी मुख्य चिंता यही है. वेनेजुएला एक ऐसा देश है, जिसके साथ भारत के लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वहां के लोग सुरक्षित और बेहतर स्थिति में रहें.'

उन्होंने यह टिप्पणी लक्समबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटेल के साथ हुई बैठक के बाद दी, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की.

वेनेजुएला की स्थिति पर भारत चिंतित

इससे पहले रविवार को विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी वेनेजुएला की स्थिति पर गहरी चिंता जताई थी. मंत्रालय ने कहा था कि भारत हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और शांति व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के ज़रिए समाधान का समर्थन करता है. MEA ने यह भी दोहराया कि भारत वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और कल्याण के पक्ष में खड़ा है.

विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान

विदेश मंत्रालय ने बताया कि कराकस स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीय समुदाय के संपर्क में है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. शनिवार को MEA ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्रा से बचने और वहां मौजूद भारतीयों को अत्यधिक सतर्कता बरतने, आवाजाही सीमित रखने तथा दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी थी.

इस बीच, वेनेजुएला में भारत के पूर्व राजदूत वाई.के. सिन्हा ने अमेरिका की हवाई कार्रवाई और अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर भारत की प्रतिक्रिया को 'संतुलित' बताया. उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका और अन्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रुख अपनाना पड़ता है.

गौरतलब है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया है. दोनों इस समय न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में अमेरिकी हिरासत में हैं और उन्होंने ड्रग्स व हथियारों से जुड़े आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है.

