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मौत की अफवाहों के बीच इजरायली PM नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को दी नवरोज की शुभकामनाएं, भेजा वीडियो संदेश

बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को नवरोज की शुभकामनाएं दी हैं.

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मौत की अफवाहों के बीच इजरायली PM नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को दी नवरोज की शुभकामनाएं, भेजा वीडियो संदेश

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से जारी जंग और मौत की अफवाहों के बीच ईरान के लोगों को नवरोज की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर ये बधाई दी है. नवरोज फारसी नव वर्ष की शुरुआत को लेकर मनाया जाता है. 

नेतन्याहू ने कहा, "ईरान के बहादुर लोगों... मैं आपको हर साल की तरह इस बार भी छुट्टियों के इस मौसम की शुभकामनाएं देता हूं, जो रोशनी के त्योहार के साथ शुरू हो रहा है.  यह ईरानी लोगों के उस प्राचीन विश्वास का प्रतीक है कि प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी."
 

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