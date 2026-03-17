मौत की अफवाहों के बीच इजरायली PM नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को दी नवरोज की शुभकामनाएं, भेजा वीडियो संदेश

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से जारी जंग और मौत की अफवाहों के बीच ईरान के लोगों को नवरोज की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर ये बधाई दी है. नवरोज फारसी नव वर्ष की शुरुआत को लेकर मनाया जाता है.
تبریک نوروزی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو برای مردم ایران— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026
Prime Minister Benjamin Netanyahu's greetings to the Iranian people on the occasion of Nowruz. pic.twitter.com/fVb0aTvhMZ
नेतन्याहू ने कहा, "ईरान के बहादुर लोगों... मैं आपको हर साल की तरह इस बार भी छुट्टियों के इस मौसम की शुभकामनाएं देता हूं, जो रोशनी के त्योहार के साथ शुरू हो रहा है. यह ईरानी लोगों के उस प्राचीन विश्वास का प्रतीक है कि प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करेगी."
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