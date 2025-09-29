विज्ञापन
नेतन्‍याहू ने व्हाइट हाउस से कतर को किया फोन, पीएम से मांगी दोहा हमले के लिए माफी

9 सितंबर को इजरायल ने दोहा के एक रिहायशी इलाके पर हमला किया था. इससे पहले नेतन्‍याहू ने कहा था कि उन्‍हें इस हमले के लिए कोई पछतावा नहीं है.

नेतन्‍याहू ने व्हाइट हाउस से कतर को किया फोन, पीएम से मांगी दोहा हमले के लिए माफी
  • नेतन्याहू ने कतर पीएम से अमीरात में हमास को निशाना बनाकर किए गए हमले के लिए माफी मांगी.
  • नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान कतर के पीएम को किया फोन.
  • 9 सितंबर को इजरायल ने दोहा के एक रिहायशी इलाके पर हमास नेताओं को निशाना बनाकर सैन्य हमला किया था.
वॉशिंगटन:

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से माफी मांगी है. नेतन्याहू ने यह माफी अमीरात में हमास अधिकारियों को निशाना बनाकर किए गए सैन्य हमले के लिए माफी मांगी.  इस मामले के जानकार एक राजनयिक अधिकारी सहित दो लोगों ने यह जानकारी दी. हमास अधिकारियों पर हमले से अरब के नेता नाराज हो गए थे और अमेरिका ने भी इजरायल की निंदा की थी. इस निंदा को काफी असाधारण माना गया था. 

ट्रंप और नेतन्‍याहू की मीटिंग 

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को नेतन्याहू से मुलाकात की. इस मुलाकात का मकसद गाजा में युद्ध को खत्‍म करना और युद्धग्रस्त फलस्तीनी क्षेत्र में युद्धोत्तर शासन के लिए एक योजना तैयार करना था. नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में अपनी बैठक के दौरान अल थानी को फोन कर माफी मांगी. मामले की जानकारी देने वाले लोगों ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया और उन्‍होंने इसे एक संवेदनशील मसला करार दिया. 

9 सितंबर को हुआ था हमला 

नेतन्याहू और ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस की बातचीत एक नाजुक दौर में हो रही है. इजरायल लगातार अलग-थलग पड़ रहा है, कई देशों का समर्थन खो रहा है जो लंबे समय से उसके पक्के सहयोगी रहे हैं. घरेलू मोर्चे पर भी नेतन्याहू का सत्तारूढ़ गठबंधन पहले से कहीं ज्‍यादा कमजोर नजर आ रहा है. वहीं ट्रंप भी अब अपना धैर्य खोते जा रहे हैं. 9 सितंबर को इजरायल ने दोहा के एक रिहायशी इलाके पर हमला किया था. 

ट्र्रंप हुए थे नाराज 

इससे पहले नेतन्‍याहू ने कहा था कि उन्‍हें इस हमले के लिए कोई पछतावा नहीं है. इसमें इजरायल की वायुसेना ने उन हमास नेताओं को निशाना बनाया गया था, जो गाजा में अमेरिकी युद्धविराम प्रस्ताव की समीक्षा करने वाले थे. लेकिन कतर के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह इस हमले से नाखुश हैं और वह गाजा में फिर से युद्धविराम की मांग कर रहे हैं. 
 

