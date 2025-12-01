विज्ञापन
विशेष लिंक

नेतन्याहू ने मांगी माफी तो विपक्ष हुआ आगबबूला, क्या और ताकतवर होंगे इजरायल के प्रधानमंत्री

76 वर्षीय नेतन्याहू, इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने 1996 से अब तक तीन बार इस पद पर 18 साल से ज़्यादा समय बिताया है.

Read Time: 5 mins
Share
नेतन्याहू ने मांगी माफी तो विपक्ष हुआ आगबबूला, क्या और ताकतवर होंगे इजरायल के प्रधानमंत्री
  • नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के मुकदमे में माफी का अनुरोध किया है, जिससे देश में व्यापक विभाजन उत्पन्न हुआ है
  • नेतन्याहू और उनकी पत्नी पर अरबपतियों से महंगी विलासिता की वस्तुएं स्वीकार करने के आरोप लगे हैं
  • ट्रंप ने भी नेतन्याहू के लिए माफी का समर्थन किया था, जो अब राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग के निर्णय पर निर्भर है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को घोषणा की कि उन्होंने माफ़ी का अनुरोध प्रस्तुत किया है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे ये मामले देश को तोड़ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में इज़रायली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग को पत्र लिखकर नेतन्याहू को माफी देने का अनुरोध किया था. नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में बिना कोई अपराध स्वीकार किए कहा, 'मेरे मामले की सुनवाई लगभग छह साल से चल रही है और उम्मीद है कि यह कई और सालों तक जारी रहेगी.'

नेतन्याहू ने बताया कि वह बरी होने तक इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा और राजनीतिक वास्तविकता - राष्ट्रीय हित - कुछ और ही तय करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि मुकदमे का जारी रहना हमें अंदर से तोड़ रहा है, भयंकर विभाजन पैदा कर रहा है और दरार को और गहरा कर रहा है. नेतन्याहू के खिलाफ मामलों ने इज़रायली समाज में उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच विभाजन को उजागर कर दिया है. नेतन्याहू के समर्थक इन मुकदमों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज करते हैं.

प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी सारा पर एक मामले में अरबपतियों से राजनीतिक लाभ के बदले में सिगार, आभूषण और शैंपेन जैसी 260,000 डॉलर से ज़्यादा की विलासिता की वस्तुएं स्वीकार करने का आरोप है. उन पर दो अन्य मामलों में दो इज़रायली मीडिया संस्थानों से अधिक अनुकूल कवरेज पाने के लिए बातचीत करने का भी आरोप है.

क्या करेंगे राष्ट्रपति

नेतन्याहू ने कहा कि मुकदमे का तुरंत अंत आग को कम करने और व्यापक सुलह को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद करेगा, जिसकी हमारे देश को सख़्त ज़रूरत है. यह एक असाधारण अनुरोध है, जिसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं. सभी प्रासंगिक राय प्राप्त करने के बाद, राष्ट्रपति ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से इस अनुरोध पर विचार करेंगे. नेतन्याहू के बयान के साथ उनके वकीलों द्वारा हर्ज़ोग को सौंपा गया 111 पन्नों का एक पत्र भी था, जिसमें भी दोष स्वीकार नहीं किया गया था. हर्ज़ोग के कार्यालय ने पुष्टि की कि उन्हें नेतन्याहू का अनुरोध प्राप्त हुआ है. सितंबर में, हर्ज़ोग ने संकेत दिया था कि वह नेतन्याहू को क्षमादान दे सकते हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री का मामला इज़रायली समाज पर भारी पड़ता है.

Latest and Breaking News on NDTV

76 वर्षीय नेतन्याहू, इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने 1996 से अब तक तीन बार इस पद पर 18 साल से ज़्यादा समय बिताया है. अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान, नेतन्याहू ने दूरगामी न्यायिक सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि ये अदालतों को कमज़ोर करने वाले थे. इन सुधारों के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जो अक्टूबर 2023 में गाज़ा युद्ध शुरू होने के बाद ही कम हुए. लिकुड नेता नेतन्याहू ने कहा है कि वह 2026 के अंत से पहले होने वाले अगले चुनावों में हिस्सा लेंगे.

फिर कोर्ट पहुंचेगा मामला

इज़रायली क़ानूनी विशेषज्ञ एली साल्ज़बर्गर ने कहा कि नेतन्याहू के अनुरोध का समय एक सुनियोजित कदम है. हाइफ़ा विश्वविद्यालय में क़ानून के प्रोफ़ेसर साल्ज़बर्गर ने कहा कि हर्ज़ोग के फ़ैसले में हफ़्तों लग सकते हैं, और अगर वह माफ़ी देते हैं, तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की संभावना है, जिससे प्रक्रिया और भी लंबी खिंच जाएगी. हालांकि, इज़रायली कानून के तहत, क्षमा केवल दोषी ठहराए गए अपराधी को ही दी जा सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: AFP

विपक्षी नेता यायर लापिड ने रविवार को ज़ोर देकर कहा कि क्षमादान के लिए नेतन्याहू द्वारा अपराध स्वीकार करना, पश्चाताप व्यक्त करना और राजनीतिक जीवन से तुरंत हट जाना ज़रूरी है. वामपंथी विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के प्रमुख यायर गोलान ने कहा कि केवल दोषी ही क्षमादान मांगते हैं. हालांकि, वरिष्ठ मंत्रियों ने नेतन्याहू के अनुरोध का समर्थन किया. रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने कहा कि क्षमादान से इज़रायली समाज में लगभग एक दशक से चली आ रही गहरी दरार मिट जाएगी. और वित्त मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच ने कहा कि नेतन्याहू को एक भ्रष्ट न्यायिक प्रणाली द्वारा वर्षों तक सताया गया है जिसने उनके खिलाफ राजनीतिक मामले गढ़े हैं.

'इज़रायली लोकतंत्र का अंत'

नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना करने वाले पहले मौजूदा इज़रायली प्रधानमंत्री हैं. पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट से भ्रष्टाचार के एक मामले में पूछताछ की गई थी, लेकिन धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चलाए जाने और 27 महीने जेल की सजा सुनाए जाने से पहले उन्होंने 2009 में इस्तीफा दे दिया था. तेल अवीव में हर्ज़ोग के निजी घर के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और उनसे नेतन्याहू के अनुरोध को अस्वीकार करने का आग्रह किया.

Latest and Breaking News on NDTV

प्रमुख सरकार विरोधी कार्यकर्ता शिकमा ब्रेस्लर, 45, ने एएफपी को बताया कि इज़रायल के लोग समझते हैं कि क्या दांव पर लगा है - और यह वास्तव में हमारे देश का भविष्य है. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू न्यायिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और क्योंकि यह पर्याप्त तेज़ी से नहीं हो रहा था, अब वह राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं. 40 वर्षीय मोशे राडमैन ने दावा किया कि नेतन्याहू अपने मुकदमे से भागने की कोशिश कर रहे हैं. 52 वर्षीय अमी ड्रोर ने कहा कि हर्ज़ोग का काम इज़रायली लोकतंत्र की रक्षा करना था... और यदि आप कानून और व्यवस्था को ध्वस्त करते हैं, तो यह इज़रायली लोकतंत्र का अंत हो सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Israel Pm Netanyahu, Israel News, Netanyahu Politics, Israel Politics, Netanyahu Appolozy
Get App for Better Experience
Install Now