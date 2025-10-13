फोन-लैपटॉप से खास लेटर तक... 738 दिनों के बाद हमास के कैद से रिहा बंधकों को इजरायल सरकार क्या दे रही?

आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब पिछले 2 साल से अधिक समय से हमास की कैद में रह रहे इजरायली बंधक रिहा हो रहे हैं. इजरायल और हमास के बीच सीजफायर समझौते के तहत हमास ने 7 बंधकों के पहले बैच को रिहा कर दिया गया है. इन्हें रेड क्रॉस के हाथ में सौंपा गया है. कुल मिलाकर हमास ने ऐसे 20 इजरायली बंधकों की लिस्ट जारी की है जिसे वो रिहा करने वाला है. बदले में उसने 1,900 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की एक लिस्ट भी जारी की है जिन्हें उसने कहा कि इजरायल के अधिकारियों द्वारा रिहा किया जाएगा.

पूरा इजरायल ही आज मानों दिवाली मना रहा है. इजरायल की सरकार ने भी पूरी तैयारी की है और 738 दिनों के बाद खुली हवा में सांस लेते बंधकों का स्वागत करने के लिए एक वेलकम किट तैयार किया है. इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने इन रिहा बंधकों के लिए तैयार किए गए वेलकम किट में एक खास पर्सनल मैसेज लिखा लेटर भी जोड़ा है.

हिब्रू में अपने हाथों से लिए गए इस लेटर में कहा गया है, "इजरायल के पूरे लोगों की ओर से, आपका स्वागत है! हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको गले लगाते हैं. सारा और बेंजामिन नेतन्याहू." पीएम नेतन्याहू के ऑफिस ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पर्सनल नोट की तस्वीर शेयर की और कहा कि आजाद बंधकों को दिए जाने वाले इस वेलकम किट में कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट जैसी चीजें शामिल हैं.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara added a personal message for the returning hostages to the welcome kits prepared for them by the Prime Minister's Office Hostages Authority and include clothing and personal equipment, a laptop computer, a cellphone and a tablet pic.twitter.com/dk4QMDiFkP — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2025

गौरतलब है कि हमास ने सबसे पहले 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायली शहरों पर हमला किया था जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधकों को हमास के उग्रवादी अपने साथ लेते गए. इसके बाद इजरायल से जंग शुरू किया और 65000 से अधिक गाजावासियों को मार डाला जिसमें अधिकतर आम लोग थे. अब इजरायल और हमास के बीच सीजफायर हो चुका है. सीजफायर समझौते के पहले चरण के तहत हमास 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है. खबर लिखे जाने तक हमास ने पहले बैच में इनमें से 7 बंधकों को रिहा कर दिया था.

