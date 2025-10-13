विज्ञापन
फोन-लैपटॉप से खास लेटर तक... 738 दिनों के बाद हमास के कैद से रिहा बंधकों को इजरायल सरकार क्या दे रही?

Israel Hostage Release: दो साल के युद्ध के बाद इजरायल और हमास के बीच सीजफायर समझौता हो चुका और और इसी समझौते के तहत आज गाजा से अंतिम 20 जीवित बंधकों को अलग-अलग बैच में हमास रिहा कर रहा है. पहले बैच में 7 बंधक रिहा हो चुके हैं.

  • हमास ने सीजफायर समझौते के तहत 20 इजरायली बंधकों की रिहाई की सूची जारी की है, जिनमें से 7 बंधक रिहा हो गए हैं
  • इजरायल सरकार ने रिहा बंधकों के स्वागत के लिए खास वेलकम किट तैयार की है
  • PM नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने रिहा बंधकों के लिए पर्सनल हाथ से लेटर लिखा है
आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब पिछले 2 साल से अधिक समय से हमास की कैद में रह रहे इजरायली बंधक रिहा हो रहे हैं. इजरायल और हमास के बीच सीजफायर समझौते के तहत हमास ने 7 बंधकों के पहले बैच को रिहा कर दिया गया है. इन्हें रेड क्रॉस के हाथ में सौंपा गया है. कुल मिलाकर हमास ने ऐसे 20 इजरायली बंधकों की लिस्ट जारी की है जिसे वो रिहा करने वाला है. बदले में उसने 1,900 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की एक लिस्ट भी जारी की है जिन्हें उसने कहा कि इजरायल के अधिकारियों द्वारा रिहा किया जाएगा.

पूरा इजरायल ही आज मानों दिवाली मना रहा है. इजरायल की सरकार ने भी पूरी तैयारी की है और 738 दिनों के बाद खुली हवा में सांस लेते बंधकों का स्वागत करने के लिए एक वेलकम किट तैयार किया है. इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने इन रिहा बंधकों के लिए तैयार किए गए वेलकम किट में एक खास पर्सनल मैसेज लिखा लेटर भी जोड़ा है.

हिब्रू में अपने हाथों से लिए गए इस लेटर में कहा गया है, "इजरायल के पूरे लोगों की ओर से, आपका स्वागत है! हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको गले लगाते हैं. सारा और बेंजामिन नेतन्याहू." पीएम नेतन्याहू के ऑफिस ने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पर्सनल नोट की तस्वीर शेयर की और कहा कि आजाद बंधकों को दिए जाने वाले इस वेलकम किट में कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट जैसी चीजें शामिल हैं.

गौरतलब है कि हमास ने सबसे पहले 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायली शहरों पर हमला किया था जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधकों को हमास के उग्रवादी अपने साथ लेते गए. इसके बाद इजरायल से जंग शुरू किया और 65000 से अधिक गाजावासियों को मार डाला जिसमें अधिकतर आम लोग थे. अब इजरायल और हमास के बीच सीजफायर हो चुका है. सीजफायर समझौते के पहले चरण के तहत हमास 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है. खबर लिखे जाने तक हमास ने पहले बैच में इनमें से 7 बंधकों को रिहा कर दिया था.

