विज्ञापन
विशेष लिंक

700 से ज्‍यादा दिनों के बाद अपने मुल्‍क की हवा में सांस लेंगे ये 20 इजरायली....हमास से मिलेगी रिहाई!

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने शुक्रवार को उम्‍मीद जताई है कि हमास सोमवार या मंगलवार यानी समझौता लागू होने के 72 घंटों के अंदर बंधकों को रिहा कर सकता है.

Read Time: 7 mins
Share
700 से ज्‍यादा दिनों के बाद अपने मुल्‍क की हवा में सांस लेंगे ये 20 इजरायली....हमास से मिलेगी रिहाई!
  • गाजा में 700 से अधिक दिनों की कैद के बाद हमास करीब 20 बंधकों को समझौते के तहत रिहा करेगा.
  • 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को किडनैप किया गया था.
  • इजरायली जेलों में बंद 250 फिलिस्तीनी और गाजा में हिरासत में लिए गए 1700 दूसरे बंधक भी रिहा होंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लंदन:

700 से ज्‍यादा दिनों की कैद के बाद, माना जा रहा है कि गाजा में अभी भी जिंदा बचे 20 बंधकों को आने वाले दिनों में रिहा कर दिया जाएगा. यह इजरायली सरकार द्वारा हमास के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद संभव हो पाया है. ये बंधक उन 251 लोगों में शामिल हैं जिन्‍हें दक्षिणी इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमलों के दौरान किडनैप कर लिया गया था. इस हमले में हमास के आतंकियों ने करीब 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी. अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने शुक्रवार को उम्‍मीद जताई है कि हमास सोमवार या मंगलवार यानी समझौता लागू होने के 72 घंटों के अंदर बंधकों को रिहा कर सकता है.

अब दूर नहीं रिहाई 

इजरायल और हमास के बीच हुआ समझौता शुक्रवार को लागू हो गया है. समझौते के तहत इजरायल की जेलों में लंबी सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनियों और युद्ध के दौरान गाजा में हिरासत में लिए गए 1,700 बाकी लोगों को भी रिहा किया जाएगा. ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के अनुसार 26 बाकी बंधकों के मारे जाने की आशंका है और और दो का कुछ पता नहीं है. हमास ने पिछले दिनों खुद कहा है कि मृतकों के शवों को बरामद करने में जीवित लोगों को रिहा करने से ज्‍यादा समय लग सकता है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो 20 बंधक कौन हैं जो दो साल बाद खुली हवा में सांस लेंगे. 

माटन एंगरेस्ट, 22
जून में 22 साल के इजरायली सैनिक एंगरेस्ट के परिवार ने एक वीडियो जारी किया था. वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि आइडीएफ के सैनिक को 7 अक्टूबर 2023 को नहाल ओज मिलिट्री बेस पर एक टैंक से कई लोगों द्वारा बाहर खींचा जा रहा है. उनकी मां एनट ने सीएनएन को बताया था, 'मां के तौर पर मेरे लिए इसे देखना सबसे कठिन अनुभव है.' उन्होंने बताया कि इस वीडियो को पब्लिक फैसला  इसलिए लिया गया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके बेटे को अधिकारियों ने भुला दिया है या फिर नजरअंदाज कर दिया है. 

गाली बर्मन और जिव बर्मन
28 साल के जुड़वां भाइयों को कफर अजा किब्बत्ज में बंधक बना लिया गया था. यह जगह गाजा की सीमा से दो मील से भी कम दूरी पर स्थित है. अपहरण के एक महीने बाद गार्जियन से बात करते हुए उनके बड़े भाई लिरन बर्मन ने कहा कि उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी. 

एल्काना बोहबोट 
36 साल के बोहबोट को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास ने बंधक बनाया था. अमेरिकन ज्यूइश कमेटी के अनुसार उन्होंने हमलों के दौरान घायल लोगों की मदद करने के लिए पीछे रुकने का निर्णय लिया था. मई में उन्हें हमास की आर्म्‍ड यूनिट की तरफ से जारी वीडियो में बंधक के रूप में पहचाना गया. वीडियो में बोहबोट संकट में दिखाई दे रहे थे. उन्होंने कहा कि बमबारी उनके जीवन के लिए खतरा हो सकती है और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे से फिर मिलने की गुहार लगाई. 

रोम ब्रास्लाव्स्की 
21 साल के ब्रास्लाव्स्की को भी नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में ही अगवा किया गया, जहां वे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे थे. यह जानकारी वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस ने दी. उनके परिवार को बाद में बताया गया कि उन्होंने अपहरण से पहले कई लोगों की जान बचाई. अप्रैल में, वो गाजा में अपहरणकर्ताओं की तरफ से बनाए गए वीडियो में नजर आए थे. 

निमरॉड कोहेन 
20 साल के कोहेन इजरायली सेना में एक कॉर्पोरल हैं. 7 अक्‍टूबर 2023 को वह निरिम किब्बत्ज के पास गाजा के सीमा क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे थे जब उनकी यूनिट पर आतंकियों ने हमला किया.  यह जानकारी उनके पिता यहूदा कोहेन ने हाल ही में यूएन न्यूज को दी थी. सीजफायर की खबरों के बाद उनके पिता ने कहा कि यह वह क्षण था जिसका परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा था. 

एरियल कुनियो और डेविड कुनियो
28 और 25 साल के कुनियो ब्रदर्स को निर ओज किब्बत्ज से अगवा किया गया था. एरियल को उनकी गर्लफ्रेंड अर्बेल यहूद के साथ लिया गया था जिन्हें जनवरी में रिहा कर दिया गया. वहीं, डेविड को उनकी पत्नी शैरोन अलोनी कुनियो के साथ अगवा किया गया था जिन्हें नवंबर 2023 में रिहा किया गया. साथ ही उनके तीन साल की जुड़वां बेटियां एमा और युली भी उनके साथ रिहा हुईं. 

एव्याटर डेविड 
24 साल के डेविड को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान अगवा किया गया. अगस्त में उनके परिवार ने चिंता जताई कि हमास उन्हें भूखा रख रहा है. तब वीडियो में देखा गया कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया और उन्हें लगभग पानी भी नहीं मिला. वहीं परिवार ने हमास पर आरोप लगाया कि वे प्रोपगैंडा के लिए डेविड को भूखा रख रहे हैं. 

गाइ गिलबोआ-डालाल 
24 साल के गिलबोआ-डालाल नोवा फेस्टिवल में अपने भाई के साथ डांस कर रहे थे जब उन्हें हमास ने अगवा कर लिया. उनके भाई गाल गिलबोआ-डालाल ने बताया, 'हर दिन, हर पल उनकी याद में जीना बहुत कठिन है.  जैसे-जैसे समय बीत रहा है, इसे सहना और भी कठिन हो गया है और अब कोई रोशनी भी नहीं देखी जा रही है.' 

मैक्सिम हेरकिन 
37 साल के हेरकिन भी नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद थे जब उन्हें अगवा किया गया. रूस-इजरायल दोहरी नागरिकता वाले हेरकिन मौके पर दोस्तों के न्योते पर शामिल हुए थे. यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में जन्मे हेरकिन की तीन साल की बेटी है. 

एइटन हॉर्न 
38 साल के एइटन हॉर्न को उनके भाई इयायर के घर, निर ओज किब्बत्ज से अगवा किया गया. इयायर को फरवरी में रिहा किया गया और उन्होंने जुलाई में टाइम्स ऑफ इजरायल से कहा कि उन्होंने अपनी रिकवरी को एक तरफ रखकर अपने भाई और गाजा में बंधकों की रिहाई पर ध्यान केंद्रित किया. उनका कहना था कि जीवन अब रुक गया है और हर दिन एक बुरा सपना है. 

सेगेव काल्फोन
 37 साल के काल्फोन को नोवा फेस्टिवल से बाहर निकलते समय अगवा किया गया. उस समय वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहे थे. उनकी गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी और लोग इलाके से भागने की कोशिश कर रहे थे. 

बार कूपरश्टीन 
23 साल के कूपरश्टीन को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में बाउंसर के रूप में काम करते समय अगवा किया गया. हमले के दौरान उन्होंने इजरायली पुलिस और सुरक्षा टीम की मदद की और घायल लोगों को फर्स्‍ट एड मुहैया कराई. 

ओमरी मिरान 
48 साल के मिरान अपने घर किब्बत्ज नहाल ओज में अपनी पत्नी लिशाय लावी और बेटियों रोनी और अल्मा के साथ थे, जब उन्हें साइरन की आवाज से जगाया गया. उन्होंने सुरक्षित कमरे में शरण ली, तब खबर आई कि हमास इलाके के कुछ घरों में प्रवेश कर चुका है. आतंकियों ने उनके एक टीनएज पड़ोसी को उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया. आतंकियों ने धमकी दी कि अगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो पड़ोसी को मार दिया जाएगा. परिवार ने दरवाजा खोला और आतंकी मिरान को बांधकर ले गए. 

योसेफ-हाइम ओहाना 
इस साल फरवरी में 25 साल के ओहाना के परिवार ने बिना कोई ज्‍यादा जानकारी दिए बताया कि उन्हें साफ संकेत मिला कि वह जीवित हैं. ओहाना को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में बंधक बनाए जाने के बाद देखा गया. जेरूसलम पोस्ट के अनुसार, वह अपने मित्रों के साथ यूएस में पायलट कोर्स शुरू करने का जश्‍न मनाने के लिए फेस्टिवल गए थे. 

अलोन ओहेल 
24 साल के ओहेल को नोवा फेस्टिवल में अगवा किया गया. अगस्त में, उनकी मां ने द ऑब्जर्वर में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से युद्ध को समाप्त करने और बंधकों को घर लाने के लिए अधिक प्रयास करने की अपील की. 

अविनतन ओर 
32 साल के ओर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में अपहरण के समय अपनी गर्लफ्रेंड नोआ अर्गमानी के साथ अगवा किया गया. अर्गमानी को 245 दिनों के बाद रिहा कर दिया गया था. 

माटन जांगाउकर 
25 साल के जांगाउकर को उनके घर निर ओज किब्बत्ज से उनकी पार्टनर इलाना ग्रिट्जेव्स्की के साथ अगवा किया गया. ग्रिट्ज़ेव्स्की को नवंबर 2023 में रिहा कर दिया गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hamas War Latest, Hamas Israel News, Israel Hamas War
Get App for Better Experience
Install Now