विज्ञापन
विशेष लिंक

टूटा सीजफायर... इजरायल ने गाजा पर किया हवाई हमला, दो लोगों की मौत

अमेरिका की मध्‍यस्‍थता के बाद हमास और इजरायल सीजफायर के लिए राजी हुए थे. लेकिन इजरायल का दावा है कि हमास की तरफ से बार-बार सीजफायर समझौते का उल्‍लंघन हो रहा है. वहीं आज इजरायल ने सीजफायर तोड़ते हुए गाजा पर फिर हमला कर दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
टूटा सीजफायर... इजरायल ने गाजा पर किया हवाई हमला, दो लोगों की मौत
अमेरिका की मध्‍यस्‍थता के बाद हमास और इजरायल सीजफायर के लिए राजी हुए थे.
गाजा:

इजराइल ने हमास के साथ चल रहे युद्धविराम को तोड़ते हुए गाजा पर मंगलवार को हवाई हमला किया है.  इजराइल ने हमास पर अपने सैनिकों पर हमला करने और संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने हवाई हमले की जानकारी दी. हमास के अधीन एक बचाव दल के रूप में काम करने वाली इस एजेंसी ने बताया कि गाजा शहर में एक घर पर हुए हमले में कम से कम दो लोग मारे गए.

हमास पर युद्धविराम का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर "शक्तिशाली हमले" करने का आदेश दिया था. हमले से कुछ समय पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया था. जिसमें कहा गया था कि, "सुरक्षा परामर्श के बाद, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में तत्काल जोरदार हमले करने का निर्देश दिया है."

बता दें अमेरिका की मध्‍यस्‍थता के बाद हमास और इजरायल सीजफायर के लिए राजी हुए थे. लेकिन इजरायल का दावा है कि हमास की तरफ से बार-बार सीजफायर समझौते का उल्‍लंघन हो रहा है. वहीं आज इजरायल ने सीजफायर तोड़ते हुए गाजा पर फिर हमला कर दिया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Israel Carried Out Airstrikes Gaza, Gaza Killing Two, Israel Gaza War
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com