टूटा सीजफायर... इजरायल ने गाजा पर किया हवाई हमला, दो लोगों की मौत

इजराइल ने हमास के साथ चल रहे युद्धविराम को तोड़ते हुए गाजा पर मंगलवार को हवाई हमला किया है. इजराइल ने हमास पर अपने सैनिकों पर हमला करने और संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने हवाई हमले की जानकारी दी. हमास के अधीन एक बचाव दल के रूप में काम करने वाली इस एजेंसी ने बताया कि गाजा शहर में एक घर पर हुए हमले में कम से कम दो लोग मारे गए.

The Office of the Prime Minister of Israel tweeted, "Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip." pic.twitter.com/qVfJAk22Lc — ANI (@ANI) October 28, 2025

हमास पर युद्धविराम का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर "शक्तिशाली हमले" करने का आदेश दिया था. हमले से कुछ समय पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया था. जिसमें कहा गया था कि, "सुरक्षा परामर्श के बाद, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में तत्काल जोरदार हमले करने का निर्देश दिया है."

बता दें अमेरिका की मध्‍यस्‍थता के बाद हमास और इजरायल सीजफायर के लिए राजी हुए थे. लेकिन इजरायल का दावा है कि हमास की तरफ से बार-बार सीजफायर समझौते का उल्‍लंघन हो रहा है. वहीं आज इजरायल ने सीजफायर तोड़ते हुए गाजा पर फिर हमला कर दिया है.