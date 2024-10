टीवी ऐंकर को देख दिल में कुछ नहीं होता तो आदमी अनफिट... ये क्या बोल रहा जाकिर नाइक

इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक अपने भड़काऊ बयानों की वजह से अक्सर विवादों में बना रहता है. पाकिस्तान पहुंचे जाकिर नाइक ने महिलाओं (Zakir Naik Statement On Women) पर कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनकर वहां की आवाम भी भड़क उठी. अब पाकिस्तानी महिलाओं का गुस्सा इस्लामिक स्कॉलर पर फूट रहा है. वे यहां तक कह रही हैं कि ऊपरवाला इस परेशान और यौन रूप से निराश व्यक्ति की मदद करे. जिसने नाइक को पाकिस्तान में अतिथि के रूप में बुलाने के बारे में सोचा, ऊपरवाला उसकी भी मदद करे.

दरअसल जाकिर नाइक की महिलाओं को लेकर गंदी सोच देखने को मिली है. वह तो महिला टीवी एंकरों को भी पुरुषों को उत्तेजित करने वाला बता रहा है. उसको लगता है कि महिला को देखकर अगर पुरुष के मन में गंदे विचार न आएं तो वह मेडिकली अनफिट है. पाकिस्तान का यह स्लामिक स्कॉलर अपने दिमाग की गंदी उपज इस तरह के लोगों के बीच फैला रहा है, जिसे सुनकर पाकिस्तानी महिलाएं गुस्से से आगबबूला हो गई हैं.

May God help this troubled & sexually frustrated person @drzakiranaik ,

Whoever thought it was a good idea to make him a state guest in Pakistan, may God help you as well. pic.twitter.com/PydnG7r1Sp