जब आसमान से बरसी मौत: अमेरिकी मिसाइल हमले में ISIS के ग्लोबल ऑपरेशन हेड ढेर

अमेरिका के मिसाइल हमले में ISIS के ग्लोबल ऑपरेशन हेड अब्दुल्ला मक्की मुस्लीह अल-रिफाई के मारे जाने की खबर आ रही है. अल रिहाई को अमेरिका ने इराकी खुफिया और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर ढेर किया है. अब्दुल्ला मक्की मुस्लीह अल-रिफाई, जिसे "अबू खादीजा" के नाम से भी जाना जाता है. अबू खादीजा तथाकथित इस्लामिक स्टेट के लिए ग्लोबल ऑपरेशन हेड के तौर पर काम कर रहा था.अमेरिका के इस हमले में ISIS कई और आतंकी भी मारे भी गए हैं. इस हमले को लेकर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि अबू खदीजा ने दुनिया भर में आतंकवादी समूह की रसद, योजना और वित्तीय प्रबंधन की देखरेख की.

CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2



On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw