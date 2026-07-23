हर आंख के बदले एक आंख नोचेंगे... ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

खाड़ी की जंग थमती नहीं और विकराल रूप लेती दिख रही है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब ईरान ने दे दिया है. पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि होर्मुज जलडमरूमध्य में अगर किसी भी जहाज पर हमला होता है तो अमेरिकी सेना बदले में ईरान के पुल या पावर प्लांट पर बम गिराएगी. इस धमकी के कुछ घंटों बाद जवाब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से आया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी रक्षा नीति साफ है- हर आंख के बदले हम एक आंख लेंगे.

उन्होंने लिखा, "ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता, जिसमें हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला भी शामिल है, का जबरदस्त और निर्णायक जवाब दिया जाएगा. जो लोग ऐसी आक्रामकता में मदद करेंगे, चाहे मदद किसी भी तरह की हो, उन्हें भी टारगेट माना जाएगा."

ट्रंप की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चेतावनी दी कि जब भी ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी जहाज पर हमला करेगा, तब अमेरिका ईरान के अंदर एक पुल या पावर प्लांट को नष्ट कर देगा. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अब से, जब भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से गोलीबारी करेगा, तो अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट पर बम गिराकर उसे नष्ट कर देगा."

ट्रंप की ओर से ईरान के आम लोगों के इस्तेमाल वाले बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की यह ताजा धमकी ऐसे समय में आई है जब उनके द्वारा शुरू किया गया यह अलोकप्रिय युद्ध बिना किसी अंत के बढ़ता जा रहा है. इससे दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल का खतरा बढ़ गया है और इस नवंबर में होने जा रहे अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले तेल की कीमतें बढ़ रही हैं. दोनों पक्ष होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर अपने विवाद पर अड़े हुए हैं- यह दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के लिए एक अहम जलमार्ग है लेकिन जंग शुरू होने के बाद से ही यह ज्यादातर बंद पड़ा है.

अमेरिकी सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हमला किया है. दूसरी तरफ लाल सागर में ईरान के यमन सहयोगी हूती ने नाकेबंदी कर दी है, सऊदी अरब के तट के पास दो तेल टैंकर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है. इस खबर को डिटेल में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.

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