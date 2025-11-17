ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री सेवा को किया बंद

ईरान ने सोमवार को भारतीयों के वीजा फ्री सेवा को बंद करने का ऐलान किया है. अपने इस फैसले को लेकर ईरान की तरफ से एक बयान भी जारी किया है. इस बयान में कहा गया है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान में साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक तरफ़ा पर्यटक वीज़ा रद्दीकरण नियमों के कार्यान्वयन को 22 नवंबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है.

इस तारीख से साधारण पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को इस्लामी गणतंत्र ईरान के क्षेत्र में प्रवेश करने या पारगमन करने के लिए वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी.

आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भारत सरकार ने ईरान की यात्रा को लेकर भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी. यह एडवाइजरी नौकरी के झांसे में भारतीयों को ईरान बुलाकर आपराधिक गिरोहों के अपहरण करने की घटना के संबंध में जारी की गई थी. अपहरण के बाद आपराधिक गिरोहों की ओर से फिरौती मांगी गई थी.

विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे करके या यह आश्वासन देकर ईरान की यात्रा करने के लिए फुसलाया गया कि उन्हें रोजगार के लिए तीसरे देशों में भेजा जाएगा. ईरान पहुंचने पर इन भारतीय नागरिकों का आपराधिक गिरोहों द्वारा अपहरण कर लिया गया और उनकी रिहाई के लिए उनके परिवारों से फिरौती की मांग की गई.