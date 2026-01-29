ईरान में खामेनेई का तख्तापलट हुआ तो सत्ता कौन संभालेगा? अमेरिकी विदेश मंत्री का जवाब सुनिए

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 28 जनवरी को ईरान को धमकी दी है कि वह या तो जल्द से जल्द परमाणु समझौते के लिए बातचीत की दिशा में कदम आए बढ़ाए या फिर अमेरिकी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका का एक बड़ा और शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा खाड़ी में पहुंच चुका है, जिससे तेहरान पर दबाव और बढ़ गया है. ऐसे में दो सवाल उठ रहे हैं. पहला कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और दूसरा कि अगर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का तख्तापलट होता है तो सत्ता कौन संभालेगा. दूसरे सवाल का जवाब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिया है.

ईरान में तख्तापलट हुआ तो किसकी सत्ता होगी?

सीनेट समिति को संबोधित करते हुए, रुबियो ने माना कि ईरान में शासन परिवर्तन करना वेनेजुएला की तुलना में कहीं अधिक जटिल होगा. वेनेजुएला में अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सत्ता को उखाड़ फेंका है, उन्हें और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका के जेल में बंद कर दिया है.

तख्तापलट के बाद किसकी सत्ता होगी, इस सवाल पर रुबियो ने कहा, "यह कोई फ्रोजन डिनर नहीं है कि आप इसे माइक्रोवेव में रखें और ढाई मिनट में यह खाने के लिए तैयार हो जाएगा. ये जटिल चीजें हैं." उन्होंने कहा कि "कोई नहीं जानता" कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को सत्ता से हटा दिया गया तो कौन सत्ता संभालेगा.

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इसका सरल जवाब दे सकता है कि अगर सुप्रीम लीडर और उनका शासन गिर जाता है तो ईरान में आगे क्या होगा."

रूबियो की यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा ईरान के साथ तनाव बढ़ाने, तेहरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर नए सिरे से और कड़ी चेतावनी जारी करने और बातचीत से समझौता नहीं होने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी देने के बाद आई है. ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए ईरान ने कहा है कि उसकी सेनाएं किसी भी अमेरिकी सैन्य अभियान का तुरंत और जोरदार जवाब देंगी.

यह भी पढ़ें: ट्रंप की नई धमकी के बाद अमेरिका और ईरान जंग के कितने करीब हैं? 5 सवाल-जवाब में समझिए