इजरायल के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कुछ ही समय पहले ईरान की ओर से इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी गईं. इजरायलियों को सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का सटीक रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है. पिछले कुछ मिनटों में, होम फ्रंट कमांड ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन रक्षक निर्देश जारी किए हैं. आईडीएफ इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और करेगा.

⭕️ IDF: A short while ago, missiles were launched from Iran towards the State of Israel.

Israelis are instructed to remain alert and precisely follow the Home Front Command's instructions

In the last few minutes, the Home Front Command has distributed life-saving instructions…