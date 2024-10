रात में जगमगा गया पूरा आसमां, ईरान ने जब इजरायल पर दागी मिसाइलें तो VIDEOs में देखिए कैसा था मंजर

ईरान ने मंगलवार रात इजरायल पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. इसके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है कि किस तरह एक के बाद एक कई मिसाइलें ईरान से इजरायल की तरफ आकर गिरती हैं और तबाही मचा रही हैं.

𝐍𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬𝐧'𝐭 𝐚 𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐞. This is Israel right now.

इजरायल में हवाई हमले के दौरान सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं. तेल अवीव और यरुशलम के पास कई विस्फोटों की आवाजें सुनी दी है.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.

This is the target of the Iranian regime: everyone.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy