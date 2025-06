'ऑपरेशन सिंधु' पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि लगातार जारी युद्ध के बीच ईरान जैसे संघर्षरत देश द्वारा अपना हवाई क्षेत्र खोलना भारत की विदेश नीति, कूटनीति और भारत की विश्वसनीयता के लिए बड़ी जीत है. 'ऑपरेशन सिंधु' न केवल भारतीय छात्रों की घर वापसी है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 'राष्ट्र प्रथम' नीति का जीवंत उदाहरण है.

#WATCH | Delhi | On 'Operation Sindhu,' BJP National General Secretary Tarun Chugh says, "...In the middle of an ongoing war, a conflict-ridden country like Iran opening its airspace is a big win for India's foreign policy, diplomacy and India's reliability. 'Operation Sindhu' is… pic.twitter.com/LKgVcyks57