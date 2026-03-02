अमेरिका ने तीन F-15E फाइटर जेट गिरने की बात कबूली, कहा- कुवैत ने फ्रेंडली फायर में गिराए

- अमेरिका ने स्वीकार किया कि कुवैत के एयर डिफेंस ने गलती से तीन एफ-15 ई लड़ाकू विमान मार गिराए.
- सभी छह अमेरिकी पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे और उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है.
- यह घटना 1 मार्च को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन में उड़ान भरते समय हुई थी.
ईरान के इजरायल-अमेरिका से साथ चल रहे युद्ध में सोमवार को कुवैत से एक बड़ी खबर सामने आई. ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिका के फाइटर प्लेन F-15 को मार गिराया है. इसका वीडियो भी सामने आया. जिसमें एक विमान हवा में लहराता हुआ दिख रहा है. अब अमेरिका ने इस मामले में स्पष्टीकरण दिया है. अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने 3 F-15 E गिरने की बात कबूल कर ली है. हालांकि, अमेरिका का दावा है कि ये तीनों फ्रेंडली फायर में गिरे. अमेरिका ने कहा कि कुवैत के एयर डिफेंस से गलती से F-15 E को मार गिराया.
कुवैत के एयर डिफेंस ने अमेरिकी विमानों को गलती से मार गिराया
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, "अमेरिकी वायु सेना के लड़ाकू विमानों को कुवैत के एयर डिफेंस ने गलती से मार गिराया. सभी छह चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है और उनकी हालत स्थिर है. कुवैत ने इस घटना को स्वीकार किया है, और हम कुवैती रक्षा बलों के प्रयासों और इस चल रहे अभियान में उनके समर्थन के लिए आभारी हैं."
At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए में वीडियो में एक F-15 फाइटर जेट धीमी गति में नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है. जिसके पिछले हिस्से से आग की लपटें निकल रही थीं. मालूम हो कि शनिवार से शुरू हुए इस जंग में ईरान द्वारा अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का दावा किया गया है. ईरान ने अमेरिकी युद्ध अब्राहम लिंकन पर भी 4 मिसाइलों से हमले का दावा किया था. जिसका अमेरिका ने खंडन किया है.
