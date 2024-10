बदला लेने के लिए ईरान पर किस तरह से हमला कर सकता है इजरायल, क्या है दोनों देशों की ताकत

''ईरान के नेता लेबनान और गाजा की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन वो पूरे क्षेत्र को अंधेरे और युद्ध की ओर धकेल रहे हैं.मध्य पूर्व में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां हम पहुंच नहीं सकते हैं और अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते हैं. ईरानी और यहूदी दुनिया की दो बेहतरीन कौमें हैं. ईरान जल्द ही आजाद होगा. इसके बाद ईरान में शांति और समृद्धि आएगी.'' यह कहना है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का. उन्होंने 30 सितंबर को ईरानी लोगों के नाम एक संबोधन में यह बात कही थी.इसके ठीक एक दिन बाद 1 अक्तूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी.इस हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी.इसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि इजरायल का अगला कदम क्या होगा और वह इस हमले की जवाब किस तरह से देगा.

इजरायल और ईरान की चेतावनियां

इन हमलों के बाद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है.ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संबोधित करते हुए एक्स पर लिखा कि इजरायल के प्रधानमंत्री को ये जानना चाहिए कि ईरान युद्ध का पक्षधर नहीं है लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा.उन्होंने मंगलवार के हमले को ईरान की क्षमताओं की एक झलक बताया. इसके साथ ही उन्होंने इजरायल को चेतावनी दी कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल न हों.

The people of Iran should know - Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE