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हमलों के बीच ईरान ने किया हॉर्मुज बंद करने का ऐलान, अमेरिका बोला- बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी

IRGC नेवी ने कहा है कि अमेरिका का इस इलाके में दखल खत्म करने तक होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा. IRGC नेवी ने कहा कि यह कदम विदेशी ताकतों के गैर-कानूनी दखल से पैदा हुई सुरक्षा स्थिति को देखते हुए” उठाया गया है.

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हमलों के बीच ईरान ने किया हॉर्मुज बंद करने का ऐलान, अमेरिका बोला- बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी
ईरान ने होर्मुज बंद करने का ऐलान किया है.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रविवार को कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, क्योंकि एक जहाज गलत रास्ते पर जा रहा था और उस पर हमला हुआ था. इसके साथ ही, IRGC ने चेतावनी दी कि इस घटना पर किसी भी बदले की कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नेवी ने एक बयान में कहा, 'एक जहाज जिसने अपने सिस्टम बंद करके समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाला था, उस पर हमला हुआ और उसे रोक दिया गया.' हालांकि, जहाज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.

US सेंट्रल कमांड ने थोड़ी देर बाद कहा कि उसकी सेना ने ईरान के खिलाफ तीसरे दौर के हमले शुरू कर दिए हैं. सेना ने कहा, "अमेरिका ईरान की आम नाविकों और स्ट्रेट से आसानी से आने-जाने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की क्षमता को लगातार कम करके भारी कीमत चुका रहा है."

इस हफ्ते तीसरी बार हुआ हमला

US मिलिट्री ने शनिवार रात कहा कि उसने ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं . यह इस हफ्ते तीसरी बार हो रहा है. यह हमला होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे एक जहाज पर हुए हमले के जवाब में किया गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सेना ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर खुलेआम हमला किया और एक क्रू मेंबर लापता है.

CENTCOM ने X पर एक पोस्ट में कहा, "ईरान को कमर्शियल जहाजों पर पहले हुए हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग का पालन दिखाने का एक और मौका दिया गया था, लेकिन वह फिर से नाकाम रहा है."

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