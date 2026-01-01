ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इंटरनेट ब्लैकआउट, टेलीफोन सेवाएं भी ठप: रिपोर्ट

ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ये जानकारी न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से सामने आई है. ऑनलाइन निगरानी संस्था नेटब्लॉक्स ने बताया कि गुरुवार को पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया, यह स्थिति 12 दिनों से चल रहे आर्थिक विरोध प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई में मरने वालों की बढ़ती संख्या के बीच पैदा हुई है.

इंटरनेट कंपनी नेटब्लॉक्स ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "लाइव आंकड़ों से पता चलता है कि ईरान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट बंद है. यह घटना देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को निशाना बनाकर अपनाई जा रही डिजिटल सेंसरशिप की बढ़ती कार्रवाई के बाद हुई है. इंटरनेट सेवा बंद किए जाने से लोगों का संवाद एक दूसरे से कट गया है."

ईरान में इंटरनेट सेवाएं ठप

ईरान के निर्वासित युवराज के आह्वान पर तेहरान और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद गुरुवार रात को देश में इंटरनेट और टेलीफोन लाइन काट दी गईं. इंटरनेट कंपनी ‘क्लाउडफ्लेयर' और एक अन्य कंपनी ‘नेटब्लॉक्स' ने इंटरनेट संपर्क टूटने की बात कही और दोनों ने इसके लिए ईरान सरकार के हस्तक्षेप का दावा किया.

टेलीफोन सेवाएं भी की गईं बंद

दुबई से ईरान में लैंडलाइन और मोबाइल फोन पर संपर्क की कोशिश की गई लेकिन फोन कॉल नहीं लगी. बता दें कि आर्थिक संकट की वजह से ईरान में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गए हैं.