WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद

हर तरफ काला धुआं... सैटेलाइट तस्वीरों में देखें ईरान ने दुबई में मचाई कितनी तबाही

Iran Attack In Dubai: ईरान ने गल्फ देशों की तरफ सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है. ये अलग बात है कि उनमें से ज्यादातर को डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया. लेकिन इन ड्रोन के मलबों ने दुबई में कई मशहूर लोकेशन जैसे बुर्ज अल अरब लग्जरी होटल और पाम जुमरैया को काफी नुकसान पहुंचाया है.

ईरान के हमले में दुबई में भारी नुकसान.
  • दुबई की सैटेलाइट तस्वीरों में फरवरी के अंत तक शहर की सुंदरता और विकास साफ तौर पर नजर आ रहा था
  • ईरान ने यूएई पर ड्रोन हमलों की बौछार की, जिससे दुबई के आसमान में धुएं का गुबार दिखा
  • ड्रोन हमलों में बुर्ज अल अरब और पाम जुमरैया जैसे महंगे होटलों और आवासीय इलाकों को नुकसान पहुंचा है
24 फरवरी को दुबई शहर की सैटेलाइट तस्वीरों में बढ़िया सड़कें, रोशनी से जगमगाती इमारतें और कृत्रिम द्वीप बड़े ही सुंदर ढंग से दिखाई दे रहे थे. लेकिन 1 मार्च तक को ये तस्वीर ही बदल गई. इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद तो दुबई की तस्वीर ही बदल गई है. ईरान ने यूएई में ड्रोन हमलों की बौछार कर दी और 1 मार्च को खूबसूरत शहर दुबई के आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई पड़ा. सैटेलाइट तस्वीरों ने जो दिखाया है वो शहर में तबाही की तस्दीक करती हैं. 

ये भी पढ़ें- तेल, ड्रोन अटैक और विस्फोट... सैटेलाइट से दिखा सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी का ईरानी हमलों ने क्या हाल किया

खूबसूरत दुबई का ऐसा हाल रुला देगा

दशकों से दुबई को प्रवासियों से लेकर मिडिल ईस्ट के अन्य हिस्सों की तुलना में अस्थिरता से बचने के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में देखा जाता रहा है. संघर्ष क्षेत्रों और तनातनी वाले इलाकों से भागकर अरब देशों के नागरिक और पश्चिम देशों के प्रोफेशनल दुबई आते रहे हैं. यहां कम टैक्स और कारोबार के अवसरों के कारण यहां काफी विकास हुआ है. इन चीजों ने इस शहर में 90 फीसदी आबादी प्रवासियों की कर दी है. 

ड्रोन हमलों में महंगे होटलों और घरों को नुकसान

ईरान ने गल्फ देशों की तरफ सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है. ये अलग बात है कि उनमें से ज्यादातर को डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया लेकिन इन ड्रोन के मलबों ने दुबई में कई मशहूर लोकेशन को काफी नुकसान पहुंचाया है. जिन मशहूर जगहों को नुकसान पहुंचा है उनमें बुर्ज अल अरब लग्जरी होटल और पाम जुमरैया है. ये इलाका महंगे घरों, होटल के लिए मशहूर है. 

ईरान के हमलों से खौफ में दुबई के लोग

यहां के नागरिकों को आसमान में ड्रोन और धमाकों ने डराकर रख दिया है. दुबई में हमले का शेयर किया जा रहे वीडियो पर वहां के प्रशासन ने सख्ती बरतने की चेतावनी दी है. कुछ दिन पहले ऑनलाइन शेयर किए इन वीडियों को कुछ इन्फ्लुएंसर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से हटाना भी शुरू कर दिया है. रविवार तक ईरान के हमले पूरे खाड़ी इलाके में फैला लोगों में डर भी फैला है. वहां लोग आम तौर पर शांति के माहौल देखने के आदि हैं. यूएई के मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मंगलवार तक घर से ही काम करने को कहा है.

अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर हो रहे हमले

इजरायल और अमेरिका के ईरान पर किए गए अचानक हमले में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे. उनके साथ कुछ और बड़े टॉप कमांडर भी मारे गए. इस हमले के बाद ईरान ने इसका बदला लेने की कसम खाई थी. इसके बाद ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों की तरफ मिसाइलों से हमला कर दिया. इजरायल ने इस हमले को ईरानी लीडरशिप के खिलाफ न रुकने वाला हमला बताया था.अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरान के हमले में तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं जबकि कई अन्य मामूली रूप से जख्मी हुए हैं. 

ईरान में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत

उधर, तेहरान में लगातार धमाके सुनाई दे रहे हैं और आसमान में उठता धुआं साफ दिख रहा है. ईरानी अधिकारियों ने कहा कि इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. ईरान की सरकारी एजेंसी इरान के मुताबिक, दक्षिणी ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले में करीब 165 लोग मारे गए हैं. इजरायल की सेना ने कहा कि उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी नहीं है जबकि अमेरिकी सेना ने कहा कि वो इन रिपोर्ट की जांच कर रहा है.

Iran Attack In Dubai, Iran Israel, Israel Iran News, Iran News Live Updates, Dubai Attack Videos
