क्या ईरान ने इजरायल के एयर डिफेंस 'आयरन डोम' का निकाल लिया तोड़? डिमोना, अराद में भारी तबाही, PICS

Iran Missile Attack on Dimona and Arad: इजरायल का एयर डिफेंस 'आयरन डोम' पूरी दुनिया में मशहूर है. इसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है. कहा जाता है कि इसी एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर अरब देशों के बीच अकेले इजरायल अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होता आया है. गाजा की ओर से हमला हो या लेबनान की ओर से अटैक... आयरन डोम के कवच से इजरायल अपने आप को बचाए रखता है. ईरान के साथ जारी मौजूदा जंग में भी आयरन डोम पर खूब चर्चा हुई. दावा किया गया कि ईरान ने इजरायल पर हजारों मिसाइल और ड्रोनों से हमला किया, लेकिन इसमें से ज्यादातर मिसाइलें और ड्रोन को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर दिया. लेकिन बीती रात ईरानी मिसाइलों ने इजरायल के डिमोना और अराद शहर में जिस तरह की तबाही मचाई है, उससे इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं.

ईरान के हमले में डिमोना और अराद में भारी तबाही, देखें तस्वीरें

ईरानी हमलों में 100 से ज्यादा लोग घायल

इजरायल के दक्षिणी शहरों में न्यूक्लियर सिटी डिमोना के साथ अराद में ईरान ने बड़ा मिसाइल अटैक किया है. शनिवार को दक्षिणी शहरों डिमोना और अराद में ईरानी हमलों में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. घायलों में से 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. डिमोना में इजरायल का न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है. जिसे बचाने के लिए इजरायल आयरन डोम के साथ-साथ एरो सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है. लेकिन बीती रात ईरानी हमले में डिमोना में भारी तबाही मची है.

इजरायली डिफेंस दो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में रहा नाकाम

इजरायली मीडिया के अनुसार, ईरान की ओर से किए गए ताबड़तोड़ हमले में इजरायली एयर डिफेंस कम से कम दो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा. हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने इजरायल के दुश्मनों से सभी मोर्चों पर लड़ते रहने का वादा किया.

इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजरायल के अनुसार, दक्षिण में हुए हमलों में गंभीर रूप से घायल लोगों में डिमोना में हुए हमले के कारण छर्रे लगने से घायल एक 12 साल का लड़का और अराद में हुए अगले हमले में घायल एक 5 साल की लड़की शामिल हैं. शनिवार को डिमोना इलाके में ईरान ने कई हमले किए.

ईरानी मीडिया का दावा- इजरायल की न्यूक्लियर रिर्सच फैसिलिटी को किया टारगेट

वहीं ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि ये हमले इजरायल की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी को टारगेट कर रहे थे, जो डिमोना से लगभग 10 किलोमीटर (छह मील) और अराद से 30 किलोमीटर (18.5 मील) दूर है. अमेरिका और इजरायल शुरू से ही ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए हमले कर रहे हैं. ऐसे में इजरायल के परमाणु केंद्रों पर ताजा मिसाइल हमले को ईरान की तरफ से बदले के रूप में देखा जा रहा है.

शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को इजरायल के लंबे समय से संदेह वाले परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए अहम माना जाता है, जिसके होने की बात यरूशलम पॉलिसी के तौर पर न तो पुष्टि करती है और न ही मना करती है.

Rescue teams are still searching for people trapped under rubble in Arad, southern occupied Palestine, after Iranian missile strikes.



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राहत-बचाव कार्य में लगी इजरायल की इमरजेंसी सर्विस

वहीं इजरायल के मैगन डेविड एडोम इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि डिमोना स्ट्राइक में गंभीर हालत में बताए गए लड़के के अलावा, 30 साल की एक महिला कांच के टुकड़ों से मामूली रूप से घायल हो गई और शहर में 31 और लोगों को हल्की चोटों का इलाज किया गया. चोटें ज्यादातर छर्रों से या शेल्टर की तलाश में भागते समय लगी थीं. 14 और लोगों का एक्यूट एंग्जायटी का इलाज किया गया.

एमडीए पैरामेडिक कार्मेल कोहेन ने एक बयान में कहा, “मौके पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अफरा-तफरी मच गई.” बीर्शेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर ने कहा कि हमले में घायल हुए सात लोगों को और मेडिकल इलाज के लिए भर्ती किया गया, जिनमें गंभीर रूप से घायल 12 साल का बच्चा भी शामिल था. बच्चे का इलाज ट्रॉमा रूम में किया जा रहा था. बाकी छह लोगों का इलाज सर्जिकल इमरजेंसी रूम में किया जा रहा था.

Aerial footage captures the destruction caused by the retaliatory Iranian missile strike on Arad, Israeli-occupied Palestine.



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अराद में भी तबाही का भारी मंजर

डिमोना में हुए हमले के कुछ घंटों बाद, पास के अराद में भी तबाही का ऐसा ही मंजर देखने को मिला. अराद में एक बैलिस्टिक मिसाइल के टकराने से कई इमारतों को नुकसान हुआ. एमडीए ने कहा कि उसकी मेडिकल टीमों ने हमले वाली जगह पर 71 लोगों का इलाज किया और फिर उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया. इनमें से 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे, उनमें एक 5 साल की बच्ची भी थी. 13 और लोगों की हालत ठीक बताई गई, जबकि 48 लोगों को हल्की चोटें आईं. चार और लोगों का इलाज किया गया और उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया.



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