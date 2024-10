इजरायल के इंतकाम को लेकर दहशत, रात भर टंकी फुल करवाते रहे ईरानी

ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोनों के हमले के तुरंत बाद तेहरान के पेट्रोल पंपों पर नागरिकों की लंबी कतारें लग गईं. ऐसा इसलिए क्योंकि नागरिक जानते हैं कि हमले के बाद उनके यहां वाहनों के इंधन की कमी होने वाली है और इस वजह से सभी नागरिक अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए दौड़ पड़े. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पेट्रोल पंपों के आसपास कारों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं.

Endless line of cars for gas station in Tehran tonight 👇



They know that Iran's oil infrastructure will be gone soon.

pic.twitter.com/8WvhL17oOT