अमेरिका में भारतीय मूल के होटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या, उसने हमलावर से पूछा था- 'तुम ठीक हो दोस्त?'

हत्या के आरोपी ने मोटल के बाहर एक महिला साथी को भी गोली मार दी और बाद में पुलिस पर गोलीबारी की. पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद आरोपी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है.

क्राइम सीन की प्रतिकात्मक फोटो
  • अमेरिका के पिट्सबर्ग में मोटल मैनेजर राकेश एहगबन को विवाद रोकने के प्रयास में सिर में गोली मार दी गई
  • आरोपी स्टेनली यूजीन वेस्ट ने मोटल के बाहर महिला साथी को भी गोली मारी और बाद में पुलिस से भिड़ गया
  • पुलिस ने बताया कि घटना के समय राकेश ने आरोपी से बात किया था और उसे शांत करने की कोशिश की थी
अमेरिका में एक और भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है. पिछले सप्ताह अमेरिका के पिट्सबर्ग में भारतीय मूल के मोटल (इसे छोटा होटल समझें) मैनेजर की प्वाइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या की गई. स्थानीय मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, रॉबिन्सन टाउनशिप में पिट्सबर्ग मोटल के मैनेजर, 51 वर्षीय राकेश एहागाबन रोड पर चल रहे विवाद को रोकने के लिए बाहर निकले थे, तभी एक व्यक्ति ने उनके सिर में गोली मार दी.

घटना शुक्रवार, 3 अक्टूबर की है. पुलिस ने कहा कि हत्या का आरोपी 37 साल का स्टेनली यूजीन वेस्ट है. राकेश ने मोटल के बाहर एक कथित विवाद में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया. आरोप है कि उस समय स्टेनली यूजीन ने उन्हें गोली मार दी.

पुलिस ने कहा कि मोटल के सर्विलांस कैमरों में गोलीबारी की यह घटना कैद हो गई. फुटेज से पता चला कि बाहर शोर सुनकर मोटल मैनेजर राकेश बाहर निकले थे. उन्होंने बंदूक थामे आरोपी से पूछा, "क्या तुम ठीक हो, दोस्त?"

इसके बाद आरोपी राकेश की ओर चलने लगा. एक स्थानीय अखबार, ट्राइब लाइव ने पुलिस शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि जैसे ही आरोपी मोटल मैनेजर के कुछ कदम की दूरी पर पहुंचा, उसने अपनी बंदूक उठाई और उसके सिर में गोली मार दी. राकेश एहगबान की मौके पर ही मौत हो गई. 

पुलिस के अनुसार, आरोपी स्टेनली यूजीन वेस्ट ने मोटल के बाहर एक महिला साथी को भी गोली मार दी और बाद में पुलिस पर गोलीबारी की, जिसने मोटल छोड़ने के बाद उसका पिट्सबर्ग के ईस्ट हिल्स तक पीछा किया. पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. उस पर आपराधिक हत्या, हत्या का प्रयास और लापरवाही से दूसरे व्यक्ति को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है.

पुलिस ने कहा कि आरोपी पिट्सबर्ग मोटल में रह रहा था, जहां महिला पिछले दो सप्ताह से मेहमान थी. वह एक बच्चे के साथ वहां रह रही थी. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को महिला अपनी काली सेडान में मोटल से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी वेस्ट ड्राइवर साइड के दरवाजे के पास पहुंचा और कार पर गोली चला दी, जिससे ड्राइवर के दरवाजे की खिड़की टूट गई. इसके बाद राकेश वहां पहुंचे थे.

US Crime, Indian Immigrant To US, Indians In US
