कनाडा में पंजाब की अमनप्रीत की हत्या कर कहां भागा आरोपी? भारत में भी तलाश तेज

कनाडा में भारतीय मूल की महिला की हत्या के बाद आरोपी के भारत भागने की आशंका जताई जा रही है. जांच एजेंसियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है. हालही में कनाडा में एक पंजाबी महिला की हत्या कर दी गई थी. वारदात को अंदाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था. आरोपी के भारत भागने की आशंका जताई जा रही है. बता दें कि हत्या का आरोपी पंजाब का रहने वाला है, इसलिए कनाडा की एजेंसियां भारतीय एजेसिंयों के संपर्क में हैं.

कनाडा में पंजाबी युवती की हत्या

कनाडा के ओंटारियो प्रांत के नायग्रा रीजन के लिंकन शहर में एक 27 साल की पंजाबी युवती अमनप्रीत सैनी की हत्या कर दी गई थी. स्थानीय पुलिस ने इस केस में 27 साल के मनप्रीत सिंह नाम के शख्स को मुख्य आरोपी बताया है. उसके खिलाफ देशव्यापी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है.

21 अक्टूबर को लिंकन के चार्ल्स डेली पार्क से अमनप्रीत का शव मिला था , जिस पर गहरी चोटों के निशान थे. जांच में सामने आया कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं, बल्कि एक प्लान किया हुआ हमला था. अमनप्रीत सैनी मूल रूप से पंजाब के संगरूर जिले की रहने वाली थीं. वह पिछले कुछ सालों से टोरंटो में रह रही थी.

मनप्रीत सिंह हत्या के बाद फरार

पुलिस के मुताबिक, ब्रैम्पटन का रहने वाला मनप्रीत सिंह हत्या के बाद फरार हो गया. पुलिस को शक है कि वह कनाडा छोड़कर विदेश भाग गया है. आशंका है कि कहीं वो भारत न आया हो, आरोपी पर मर्डर का केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए अपना हुलिया भी बदलने की कोशिश कर सकता है.

नायग्रा रीजनल पुलिस का कहना है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है. टीमें सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही हैं. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी ने कुछ संदिग्ध देखा या वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें.

प्रवासी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल

इस वारदात ने कनाडा में बसे भारतीय और पंजाबी समुदाय को हिला कर रख दिया है. कुछ हफ्ते पहले पास के इलाके में भी ऐसी ही एक हिंसक घटना हुई थी, जिससे प्रवासी महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से सवाल उठने लगे हैं. पुलिस मनप्रीत सिंह की तलाश कर रही है और भारत समेत कई देशों की एजेंसियों से भी संपर्क में है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़कर अमनप्रीत के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा.