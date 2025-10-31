कार पर पेशाब करने से रोका... कनाडा में बस इतनी सी बात पर कर दी भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या

कनाडा में भारतीयों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. भारतीय मूल के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. हाल ही में अबॉट्सफोर्ड में 68 वर्षीय पंजाबी-कनाडाई उद्योगपति दर्शन सिंह सहसी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब एक और मामला सामने आया है. कनाडा के एडमंटन शहर में भारतीय मूल के 55 साल के कारोबारी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. अस्पताल में उनकी मौत हो गई. कारोबारी की हत्या क्यों हुई, ये पता चल गया है. अर्वी सिंह सग्गू को एक मामूली विवाद में मौत के घाट उतार दिया गया. दरअसल, उन्होंने एक अजनबी शख्स को उनकी कार पर पेशाब करने से रोका था. इसी बात पर आरोपी ने उन पर हमला कर दिया.

24 अक्टूबर को अस्पताल में हुई सग्गू की मौत

यह वारदात 19 अक्टूबर की रात करीब 2:20 बजे की है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 109 स्ट्रीट और 100 एवेन्यू के पास हुई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को अर्वी सग्गू बेहोश हालत में मिले. उन्हें गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो पांच दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन 24 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी की पहचान काइल पैपिन के रूप में की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की अगली पेशी 4 नवंबर को अदालत में होगी. पुलिस का कहना है कि अर्वी और आरोपी एक-दूसरे को पहले से नहीं जानते थे.

भड़के आरोपी ने मारा जोरदार मुक्का

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्वी अपनी एक महिला मित्र के साथ डिनर के बाद लौट रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि एक शख्स उनकी कार पर पेशाब कर रहा है. उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका, जिस पर आरोपी भड़क गया और अर्वी के सिर पर जोरदार मुक्का मारा. अर्वी जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए. अस्पताल में कई दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहने के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

अर्वी सग्गू के जानने वालों का कहना है कि वह खुशमिजाज, मददगार और परिवार से बेहद प्यार करने वाले इंसान थे. उनके परिवार में दो छोटे बच्चे हैं, जो इस दर्दनाक हादसे के बाद सदमे में हैं. एडमंटन पुलिस का हत्या विभाग अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है.