विज्ञापन
विशेष लिंक

कार पर पेशाब करने से रोका... कनाडा में बस इतनी सी बात पर कर दी भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या

Canada Murder: अर्वी सग्गू के जानने वालों का कहना है कि वह खुशमिजाज, मददगार और परिवार से बेहद प्यार करने वाले इंसान थे. उनके परिवार में दो छोटे बच्चे हैं, जो इस दर्दनाक हादसे के बाद सदमे में हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कार पर पेशाब करने से रोका... कनाडा में बस इतनी सी बात पर कर दी भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या
कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारी की हत्या.
  • कनाडा के एडमंटन में भारतीय मूल के 55 साल के कारोबारी अर्वी सिंह सग्गू पर हमला हुआ था, जिससे उनकी मौत हो गई.
  • एक अजनबी ने अर्वी सिंह सग्गू को उनकी कार पर पेशाब करने से रोकने पर सिर पर मुक्का मारा था.
  • आरोपी काइल पैपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी अगली अदालत पेशी 4 नवंबर को निर्धारित की गई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कनाडा में भारतीयों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. भारतीय मूल के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. हाल ही में अबॉट्सफोर्ड में 68 वर्षीय पंजाबी-कनाडाई उद्योगपति दर्शन सिंह सहसी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अब एक और मामला सामने आया है. कनाडा के एडमंटन शहर में भारतीय मूल के 55 साल के कारोबारी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. अस्पताल में उनकी मौत हो गई. कारोबारी की हत्या क्यों हुई, ये पता चल गया है. अर्वी सिंह सग्गू को एक मामूली विवाद में मौत के घाट उतार दिया गया. दरअसल, उन्होंने एक अजनबी शख्स को उनकी कार पर पेशाब करने से रोका था. इसी बात पर आरोपी ने उन पर हमला कर दिया.

ये भी पढ़ें- कौन थे पंजाबी उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी, जिनकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में कर दी हत्या

24 अक्टूबर को अस्पताल में हुई सग्गू की मौत

यह वारदात 19 अक्टूबर की रात करीब 2:20 बजे की है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 109 स्ट्रीट और 100 एवेन्यू के पास हुई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को अर्वी सग्गू बेहोश हालत में मिले. उन्हें गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो पांच दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन 24 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी की पहचान काइल पैपिन के रूप में की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की अगली पेशी 4 नवंबर को अदालत में होगी. पुलिस का कहना है कि अर्वी और आरोपी एक-दूसरे को पहले से नहीं जानते थे.

भड़के आरोपी ने मारा जोरदार मुक्का

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्वी अपनी एक महिला मित्र के साथ डिनर के बाद लौट रहे थे. तभी उन्होंने देखा कि एक शख्स उनकी कार पर पेशाब कर रहा है. उन्होंने उसे ऐसा करने से रोका, जिस पर आरोपी भड़क गया और अर्वी के सिर पर जोरदार मुक्का मारा. अर्वी जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए. अस्पताल में कई दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहने के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

अर्वी सग्गू के जानने वालों का कहना है कि वह खुशमिजाज, मददगार और परिवार से बेहद प्यार करने वाले इंसान थे. उनके परिवार में दो छोटे बच्चे हैं, जो इस दर्दनाक हादसे के बाद सदमे में हैं. एडमंटन पुलिस का हत्या विभाग अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Canada Murder, Indian Origin Businessmen Murder, Businessmen Murder, Canada Police, Urinating On Car
Get App for Better Experience
Install Now