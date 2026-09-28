ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारतीय अधिकारी पहुंचे पाकिस्तान, SCO बना वजह

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की तीन दिन की बैठक सोमवार को इस्लामाबाद में शुरू हुई. इसमें भारत भी शामिल है. यह बैठक अगले साल होने वाले 'काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ स्टेट' समिट की तैयारी के लिए हो रही है. SCO के सदस्य देशों में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और चीन शामिल हैं.

PTI के अनुसार, SCO के अहम सदस्य भारत के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नेशनल कोऑर्डिनेटर आलोक डिमरी कर रहे हैं. पाकिस्तान के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फैसल इस चर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं. इसका मकसद अगस्त 2027 में इस्लामाबाद में होने वाले SCO 'हेड्स ऑफ़ स्टेट' समिट के लिए सहयोग, तालमेल और तैयारियों को पक्का करना है. भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस बैठक के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है. पिछले साल हुए थोड़े समय के तनाव के बाद यह इस तरह का पहला दौरा है. इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 15-16 अक्टूबर, 2024 को SCO 'काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ़ गवर्नमेंट' की बैठक के लिए इस्लामाबाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था.

क्या हो रहा इस मीटिंग में

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि 28 से 30 सितंबर तक होने वाली बैठक में "SCO सहयोग और तालमेल से जुड़े कई मुद्दों" पर चर्चा होगी. इसमें "पाकिस्तान की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रमों", SCO की आने वाली बैठकों और कार्यक्रमों की तैयारियों, और संगठन के एजेंडे में शामिल अन्य मामलों पर बातचीत शामिल होगी.

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय (FO) के अनुसार, पाकिस्तान, जिसके पास 2026-27 के लिए SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता है, "विजन को एक्शन में बदलना: कनेक्टिविटी, इनोवेशन और साझा समृद्धि" थीम के तहत संगठन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा. विदेश कार्यालय ने कहा, "इस संबंध में, पाकिस्तान की अध्यक्षता का फोकस बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, इनोवेशन को प्रोत्साहित करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने पर होगा."

इसमें कहा गया है कि इसका मकसद सदस्य देशों के साझा विज़न को व्यावहारिक और आपसी फायदे वाली पहलों में बदलना होगा. बयान में कहा गया, "पाकिस्तान इन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और SCO के भीतर सहयोग को और मजबूत करने के लिए सभी सदस्य देशों और SCO सचिवालय के साथ मिलकर काम करेगा."

विदेश कार्यालय ने कहा कि इसलिए, CNC बैठक सदस्य देशों के बीच तालमेल के लिए एक शुरुआती मंच प्रदान करेगी, क्योंकि पाकिस्तान SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है. बयान के अनुसार, यह बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता के दौरान होने वाली विभिन्न उच्च-स्तरीय बैठकों और गतिविधियों की तैयारियों में योगदान देगी, जिसमें अगस्त 2027 में होने वाली SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक भी शामिल है. भारतीय सूत्रों का कहना है कि एक पूर्ण सदस्य के तौर पर, भारत के लिए कुछ खास स्तरों की बैठकों में शामिल होना जरूरी है. आज से शुरू होने वाली इस बैठक में कार्यक्रम (कैलेंडर) तय किया जाएगा.

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