FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भारतीय गैंगस्टर मेजर सिंह शामिल, हथियार-ड्रग्स तस्करी; जग्गू गैंग से कनेक्शन

भारतीय मूल के कथित गैंगस्टर मेजर सिंह को अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी FBI ने अपनी मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर लिया है. FBI के अनुसार मेजर सिंह का संबंध पंजाब में सक्रिय रहे जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से है, जिसकी गतिविधियां बाद में अमेरिका तक फैल गईं. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यह नेटवर्क अवैध हथियारों के कारोबार, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है. मेजर सिंह के खिलाफ अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित संघीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है. फिलहाल FBI उसकी तलाश में जुटी है और लोगों से सूचना देने की अपील की है.

FBI ने मोस्ट वांटेड सूची में जोड़ा नाम

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने भारतीय नागरिक मेजर सिंह को वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल किया है. एजेंसी के अनुसार उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक आरोपों की जांच चल रही है. FBI का कहना है कि मेजर सिंह का संबंध पंजाब से शुरू हुए जग्गू भगवानपुरिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप से है, जिसे अमेरिकी एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आपराधिक संगठन के रूप में देख रही हैं.

कैलिफोर्निया की अदालत से जारी हुआ वारंट

FBI के मुताबिक मेजर सिंह के खिलाफ अमेरिका के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में मामला दर्ज है. एजेंसी ने बताया कि 25 जून 2026 को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. उसके ऊपर RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) साजिश और बिना लाइसेंस हथियारों के कारोबार की साजिश जैसे आरोप लगाए गए हैं.

ड्रग्स और हथियार तस्करी के आरोप

FBI के अनुसार मेजर सिंह पर संगठित अपराध से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं. इनमें संगठित अपराध की साजिश, बिना लाइसेंस हथियारों के कारोबार की साजिश, मादक पदार्थों के वितरण की साजिश, नशीले पदार्थों को सप्लाई और तस्करी से जुड़े आरोप और आपराधिक नेटवर्क की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप शामिल हैं. हालांकि ये सभी आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं और मामले की न्यायिक प्रक्रिया जारी है.

पंजाब से अमेरिका तक फैला नेटवर्क

जांच एजेंसी का दावा है कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग की शुरुआत पंजाब से हुई थी, लेकिन समय के साथ इसकी गतिविधियां अमेरिका के कैलिफोर्निया समेत अन्य क्षेत्रों तक फैल गईं. FBI इस नेटवर्क को एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के रूप में देख रही है. एजेंसी का कहना है कि यह गिरोह केवल गैंगवार तक सीमित नहीं है, बल्कि हथियार और ड्रग्स तस्करी जैसे गंभीर अपराधों से भी जुड़ा है.

FBI ने जारी की पहचान संबंधी जानकारी

FBI की ओर से जारी विवरण के अनुसार मेजर सिंह की जन्मतिथि 20 जुलाई 1997 दर्ज है. FBI के रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी राष्ट्रीयता भारतीय बताई गई है. FBI के अनुसार उसकी लंबाई करीब 5 फीट 8 इंच और वजन करीब 182 पाउंड है. उसके बाल और आंखें काले बताए गए हैं.

यह जानकारी लोगों की मदद से उसकी पहचान और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक की गई है.

लॉस एंजिलिस फील्ड ऑफिस कर रहा जांच

मामले की जांच FBI का लॉस एंजिलिस फील्ड ऑफिस कर रहा है. एजेंसी ने कहा है कि मेजर सिंह से संबंधित किसी भी सूचना को गंभीरता से लिया जाएगा. FBI ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास उसके ठिकाने या गतिविधियों से जुड़ी जानकारी हो तो वह नजदीकी FBI कार्यालय, अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करे. ऑनलाइन सूचना देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

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