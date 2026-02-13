अगले 24 महीनों में भारत की वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक हो सकती है... यूनिफोर CEO का दावा

यूनिफोर के सीईओ और को फाउंडर उमेश सचदेव ने नई दिल्ली में अगले सप्ताह होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से पहले कहा कि भारत एआई को अपनाने में ग्लोबल लीडर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर वह एआई पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करता है तो अगले दो वर्षों में इसकी जीडीपी वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक हो सकती है. एक विशेष साक्षात्कार में सचदेव ने आईएएनएस को बताया, "हम विश्व में एआई के विस्तार के एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर हैं." यूनिफोर 20 देशों में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, वैश्विक स्तर पर लगभग 2,500 एंटरप्राइजेज के साथ काम करता है और फॉर्च्यून 500 में शामिल 200 कंपनियां इसके ग्राहकों में शामिल हैं.

क्यों भारत उठाएगा लाभ

भारत में आयोजित होने वाले प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे सचदेव ने एआई लैंडस्केप को आकार देने वाले दो प्रमुख रुझानों की पहचान की. पहला, "कंपनियां और देश यह महसूस कर रहे हैं कि एक ही सॉल्यूशन सबके लिए उपयुक्त नहीं होगा." इकोसिस्टम और अलायंस महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "इकोसिस्टम का निर्माण एक बड़ा रुझान है जो हम देख रहे हैं." इस पृष्ठभूमि में, सचदेव ने भारत के लिए एआई इम्पैक्ट समिट को "वेरी टाइमली" बताया, ताकि भारत "अन्य देशों, अन्य बड़ी कंपनियों, स्टार्टअप्स के साथ एआई एप्लीकेशन स्पेस, मॉडल स्पेस और सेमीकंडक्टर स्पेस में अलायंस बना सके." उन्होंने कहा कि दूसरा रुझान है इसे अपनाना. हालांकि अमेरिका और चीन मुख्य एआई टेक्नोलॉजी में आगे हैं, "अगर कोई ऐसा देश है जो एआई को अपनाने और इसके एप्लीकेशन के क्षेत्र में सबसे आगे रहने की स्थिति में है, तो वह भारत है." 1.4 अरब लोगों के साथ, "भारत के पास वैश्विक स्तर पर एआई को अपनाने में अग्रणी बनने का सबसे बड़ा अवसर है."

AI कंपनियों में भारतीय

प्रतिभा के बारे में बात करते हुए, सचदेव ने कहा कि भारत की ताकत केवल संख्या से कहीं अधिक है. उन्होंने वैश्विक स्तर पर प्रमुख एआई कंपनियों में भारतीय मूल के लोगों के उच्च प्रतिशत की ओर इशारा करते हुए कहा, "न केवल एआई प्रतिभाओं की संख्या और संख्या के मामले में, बल्कि प्रतिभा नेतृत्व के मामले में भी भारत बहुत अच्छी स्थिति में है."

सचदेव ने 2026 को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया. उन्होंने कहा, "2026 में एआई कंपनियों और देशों के आर्थिक विकास का मुख्य चालक बनने जा रहा है." उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां पहले से ही एआई के कारण अधिक लाभ कमा रही हैं और जीडीपी वृद्धि दर में भी वृद्धि शुरू हो गई है.

अगले 24 महीने महत्वपूर्ण

यूनिफोर CEO ने कहा, "अगर अमेरिका की जीडीपी छह, शायद सात प्रतिशत तक पहुंच जाए, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कंपनियों और देशों को एजेंट एआई के कारण उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि का अनुभव हो रहा है." भारत के लिए उनका दृष्टिकोण और भी आशावादी था. उन्होंने कहा, "अगर भारत एआई को अपनाने पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करता रहता है, तो अगले 24 महीनों में इसकी वृद्धि दर 10 प्रतिशत से अधिक हो सकती है."

उन्होंने उत्पादकता में वृद्धि के कारण आने वाले वर्षों को "समृद्धि का युग" बताया. उन्होंने कहा, "उत्पादकता, जो पिछले 25-30 वर्षों से वैश्विक स्तर पर लगभग स्थिर रही है, अब एजेंट और जनरेटिव एआई के कारण इसमें ज़बरदस्त बदलाव आने की संभावना है." उन्होंने एआई द्वारा नौकरियों पर खतरे की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा, "वास्तव में मुझे लगता है कि इससे और अधिक नौकरियां सृजित होंगी."

शासन और नागरिक सेवाओं के विषय में उन्होंने कहा कि एआई एजेंट फॉर्म भरने, सरकारी सेवाओं तक पहुंच और कानूनी एवं चिकित्सा सेवाओं को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे लागत में कमी आएगी. उन्होंने कहा, "देशों के नागरिकों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है."

एआई की चुनौतियां

सचदेव ने एआई की चुनौतियों को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा, "एक चुनौती, जो अपेक्षाकृत नई है, वह है भू-राजनीति." उन्होंने प्रतिबंधों को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए कहा, "इसके कारण संप्रभु एआई का यह बड़ा चलन शुरू हुआ है." उन्होंने ओवररेगुलेशन के खिलाफ भी चेतावनी दी. हालांकि एआई को "पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता," लेकिन ओवररेगुलेशन "अमीर और गरीब" के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकता है.

चीन के बारे में उन्होंने "स्पष्ट विरोधाभास" जताया. सिलिकॉन वैली के डेवलपर्स प्रदर्शन और लागत के लिए चीनी मॉडलों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन "कॉर्पोरेट अमेरिका रेगुलेशन, भू-राजनीति और सरकारी कार्रवाई के डर से चीनी मॉडलों के बारे में बात भी नहीं करना चाहता."

उन्होंने कहा कि यूनिफोर एक "संप्रभु और खुला डेटा और एआई प्लेटफॉर्म है, जो उद्यमों के लिए बनाया गया है" और 200 फॉर्च्यून 500 कंपनियों सहित 2,500 वैश्विक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है. अक्टूबर 2025 में सीरीज एफ फंडिंग राउंड की घोषणा के बाद, कंपनी सार्वजनिक बाजारों पर नजर रख रही है, लेकिन विकास पर केंद्रित है.

उन्होंने कहा, “यह एक रोमांचक समय है. 2026 वह वर्ष होगा जो बड़े व्यवसायों में एआई को अपनाने के मामले में एक नया मोड़ लाएगा.” भारत आधार और अन्य बड़े सरकारी प्लेटफार्मों सहित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से खुद को एक प्रमुख एआई खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है. आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य नीतिगत दिशा, उद्योग साझेदारी और प्रतिभा की क्षमता को प्रदर्शित करना है.

