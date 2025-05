'बातचीत की लाइन..': अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से क्या बात की

India Air Strike on Pakistan: भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. इस एयर स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बात की, दोनों देशों को बातचीत के रास्ते खुले रखने और तनाव बढ़ने से बचने का आग्रह किया है.

अमेरिका के विदेश विभाग ने पोस्ट एक्स पर कहा, "आज दोपहर की शुरुआत में, मार्को रुबियो ने भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बात की. उन्होंने दोनों से बातचीत की लाइनें खुली रखने और तनाव से बचने का आग्रह किया."

Earlier this afternoon, @SecRubio spoke to the national security advisors from India and Pakistan. He urged both to keep lines of communication open and avoid escalation.

वहीं वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने "हमलों के तुरंत बाद" रुबियो से बात की और उन्हें की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. रुबियो ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार असीम मलिक से भी बात की. रुबियो ने कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह 'जल्दी खत्म' होगा.

रुबियो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैं भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर करीब से नजर रख रहा हूं. मैं आज पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों को दोहराता हूं कि उम्मीद करते हैं कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारतीय और पाकिस्तानी दोनों नेतृत्व के साथ बातचीत जारी रहेगी."

I am monitoring the situation between India and Pakistan closely. I echo @POTUS's comments earlier today that this hopefully ends quickly and will continue to engage both Indian and Pakistani leadership towards a peaceful resolution.