पाकिस्तान के मंत्री भारत पर उगल रहे थे जहर, विदेशी मीडिया ने कर दी बोलती बंद- यहां वीडियो देखिए

India Air Strike on Pakistan: भारत के एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार विदेशी मीडिया के सामने गिड़गिड़ाते दिखे. स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अपना पक्ष रखने की कोशिश में अताउल्लाह तरार भारत पर अनर्गल आरोप लगाने लगे, लेकिन उन्हें करारा जवाब दिया गया. इंटरव्यू ले रही यल्दा हकीम एंकर ने उन्हें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान याद दिला दिया. तरार यहां दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई आतंकी शिविर नहीं है और उसने हमेशा पश्चिमी सीमा पर आतंकियों से लड़ाई की है. लेकिन उन्हें एंकर ने करारा जवाब दिया.

उनसे सवाल किया गया कि भारत आतंकी शिविरों को निशाना बनाने की बात कर रहा है तो तरार ने दावा किया कि हमारे यहां ऐसा नहीं है. इस पर एंकर ने उन्हें रोकते हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाल ही में दिए बयान का जिक्र किया.

याद दिलाया कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक सप्ताह पहले इसी शो में स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकी गुटों को समर्थन, फंडिंग और प्रशिक्षण दिया है. इसके अतिरिक्त, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भी इस नीति की सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं. यहां तक कि बिलावल भुट्टो भी स्वीकार कर चुके हैं.

एंकर ने कहा, “2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सैन्य सहायता यह कहते हुए बंद कर दी थी कि पाकिस्तान आतंकियों को आश्रय दे रहा है. ऐसे में ‘पाकिस्तान में कोई आतंकी कैंप नहीं हैं' कहना आपके ही वरिष्ठ नेताओं के बयानों के विपरीत है. आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों को फंडिंग और समर्थन देना पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा रहा है और यह अब भी है.”

इसके जवाब में मंत्री ने कहा, "पाकिस्तान में कोई आतंकी शिविर नहीं हैं. हम खुद आतंकवाद के सबसे बड़े शिकार हैं. हमने आतंकवाद के खिलाफ जंग में 90,000 जानें गंवाई हैं. आज भी बलूचिस्तान और अन्य इलाकों में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं." पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट है और उसने हमेशा पश्चिमी सीमा पर आतंकियों से लड़ा है.

Pakistani information minister Ataullah Tarar just went up on Sky News. It didn't go as planned. Incredible work by @SkyYaldaHakim 👏 pic.twitter.com/pNKJvrjIGo