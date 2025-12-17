इमरान खान के बेटे ने कहा - शायद हम उन्हें फिर देख ना पाएं, जेल में टॉर्चर किया जा रहा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हालत को लेकर उनके बेटों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ने कहा है कि उन्हें डर है कि वे अपने पिता को फिर कभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि इमरान खान को जेल में “मनोवैज्ञानिक यातना” दी जा रही है और वह एक “डेथ सेल” में बंद हैं.

ब्रिटिश चैनल स्काई न्यूज के कार्यक्रम The World with Yalda Hakim में दोनों बेटों ने बताया कि अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान से उनकी महीनों से बात नहीं हुई है. कासिम ने कहा कि उनके पिता को पिछले दो साल से एकांतवास में रखा गया है, जहां उन्हें गंदा पानी मिलता है और वह ऐसे कैदियों के बीच हैं जो हेपेटाइटिस से मर रहे हैं. उन्होंने कहा, “हालात बेहद खराब हैं और वह पूरी तरह से आइसोलेट हैं.”

हालात और बिगड़ते जा रहे हैं: कासिम

कासिम ने कहा कि अब रास्ता निकलता नहीं दिख रहा. हम उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. हमें डर है कि शायद हम उन्हें फिर कभी देख न पाएं. उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान पर “मनोवैज्ञानिक यातना” के तरीके अपनाए जा रहे हैं और जेल के गार्ड तक को उनसे बात करने की अनुमति नहीं है.

सुलेमान ने बताया कि उनके पिता का सेल, जहां वह रोज़ 23 घंटे बिताते हैं, “डेथ सेल” कहलाता है. उन्होंने कहा कि सेना के प्रवक्ता ने हाल ही में घोषणा की कि इमरान खान अब पूरी तरह से आइसोलेशन में हैं.

अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों को नहीं माना जा रहा है

सुलेमान ने आरोप लगाया कि उनके पिता को ऐसे हालात में रखा गया है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के मानकों को पूरा नहीं करते.यह आरोप इमरान खान की बहन उजमा खानुम के बयान से भी मेल खाते हैं. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में जेल में मुलाकात के बाद बताया था कि इमरान खान मानसिक दबाव और एकांतवास का सामना कर रहे हैं.

2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान

बताते चलें कि इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं. उन्हें राज्य के उपहारों को अवैध रूप से बेचने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी. इमरान खान का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा हैं, जो उनकी 2022 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखली के बाद शुरू हुए.

कासिम ने कहा कि उनके पिता किसी सौदे के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वह कभी अपने साथियों को जेल में छोड़कर बाहर नहीं आएंगे. वह इन हालात में रहना पसंद करेंगे ताकि पाकिस्तान को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें.

