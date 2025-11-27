EXCLUSIVE: कई अटकलें, किस हाल में हैं इमरान? बहन अलीमा ने जानिए NDTV को क्या-क्या बताया

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं. वो जेल में किस हालत में फिलहाल इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है. इमरान खान की बहनों का आरोप है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार उन्हें कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने भाई से मिलने नहीं दे रही है. इमरान खान को लेकर जारी विवाद के बीच उनकी बहन अलीमा खान ने NDTV से खास बातचीत की है. इस खास बातचीत में अलीमा ने बताया कि आखिर इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में मचे बवाल की वजह क्या है.

अलीमा खान ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान में साजिश हो रही है. उन्होंने बताया कि इमरान खान बीते ढाई साल से जेल में हैं. रावलपिंडी की जेल में हैं. लेकिन हमे उनसे हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत है. लेकिन ये हमें मुलाकात करने ही नहीं दे रहे हैं. ये लोग हमें छह-सात महीने से उनसे मिलने काफी दिक्कत कर रहे हैं. बीते सात महीने से मंगलवार को मिलने का दिन है लेकिन हमे उस दिन भी तंग किया जा रहा है. हमने पिछली दफा अगस्त-सितबंर में मिले थे. हम कोर्ट में भी इमरान खान से मिलते थे. पहले वो हमें अपना पैगाम भी देते थे. अभी बीते छह से सात हफ्ते से उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है.

उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि पिछले एक महीने में ना वकीलों को और ना ही परिवार वालों को मिलने की इजाजत मिली है. जब हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो हमारी एक बहन को मंगलवार को मिलने दिया गया लेकिन बीते तीन हफ्ते में हम में से कोई नहीं मिला है.हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, फुल बेंच के ऑर्डर हैं. इस ऑर्डर में कहा गया है कि वकील और परिवार वाले मिल सकते हैं. यहां कानून को कोई नहीं मान रहा है.

अलीमा ने बताया कि पहली बार तो वो जेल में होने ही नहीं चाहिए. उनके सभी केस में निर्दोष साबित हो चुके हैं. इसपर निर्णय आना था. जजमेंट की डेट पहले ही दी जा चुकी है. लेकिन जजमेंट नहीं दी जा रही है. सुनवाई में वो बेकसूर साबित हो चुके हैं. हमें कोई कुछ जानकारी नहीं दे रहा है. हमें मुलाकात ही नहीं करने दे रहे हैं. मौजूदा सरकार की जरूरत नहीं है कि इमरान का बाल भी बांकि कर सके. साजिश ये है कि उन्हें जानबूझकर जेल में डाला हुआ है.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही चल रही है. ये उस समय तानाशाही चला रहे हैं जब पूरी दुनिया में बदलवा आ रही है. आज की नई जेनरेशन सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट है. जो चेंज आ रहा है, उससे हर सरकार में खौफ है. यहां की सरकार भी जेन जी से खौफजदा है. इमरान खान अमन चाहते हैं. उन्होंने अफगानिस्तान में भी ऐसा ही किया था. अफगानिस्तान में जंग का किसी को फायदा नहीं हो रहा है. पाकिस्तान को उसका नुकसान ही हो रहा था. तो उस समय इमरान खान ने ट्रंप की मदद की थी ताकि अमेरिका अपनी सेना वहां से निकाल सके.