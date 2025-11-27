विज्ञापन
पाकिस्तान में इन पूर्व प्रधानमंत्रियों की हुई है हत्या, खुलेआम होते हैं हमले

पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान की मौत की खबर की अफवाह उड़ाई गई थी. लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के कई पीएम की हत्याएं खुलेआम हो चुकी है.

नई दिल्ली:

Pak Ex PM Death News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की अफवाह से पाकिस्तान में हलचल मच गई. ऐसी अफवाह आई थी कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है. हालांकि ये झूठी खबर फैलाई गई थी. वे जिंदा हैं और पिछले लंबे वक्त से जेल में हैं.पाकिस्तान में पीएम की हत्या का भी अपना इतिहास रहा है. हालांकि इस बार इमरान खान की अफवाह भले ही झूठी हो लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के कई पीएम की हत्या हो चुकी है. साल 2022 में इमरान खान पर भी जानलेवा हमला हो चुका है, जब वे जनता को संबोधित कर रहे थे. हालांकि उन्हें कुछ हुआ नहीं. पाकिस्तान में खुलेआम हमले होते देखे गए हैं. 

बेनजीर भुट्टो: पाकिस्तान के पीएम रह चुकी बेनेजीर भुट्टों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 27 दिसंबर 2007 में चुनावी रैली में कार के सनरूफ से बाहर खड़े होकर जनता से मुलाकात कर रही थी, ठीक उसी दौरान उन्हें गोली लगी और फिर हमलावर ने खुद से उड़ाकर अपनी भी जान ली. बेनजीर भुट्टो दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थीं. मौजूदा विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उनके बेटे हैं.

 लियाकत अली खान: पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान की भी रावलपिंडी में गोली कर मारकर हत्या कर दी गई थी. लियाकत अली खान 16 अक्टूबर, 1951 को कंपनी गार्डन में लोगों के बीच संबोधित कर रहे थे. फायरिंग के बाद वो मंच पर ही गिर गए, अस्पताल ले जाने के कुछ घंटों के बाद उनकी मौत हो गई.  

अहसान इकबाल: वहीं पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री अहसान इकबाल पर पंजाब में एक रैली के दौरान हमला किया गया था. इस घटना में उनके दाहिने कंधे पर गोली लगी. वह कंजरूर तहसील के नरोवाल में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे तभी ये हमला उनपर किया गया. हमलावर ने इकबाल पर लगभग 18 मीटर की दूरी से निशाना साधा.

