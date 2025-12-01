जेल के अंदर कुछ तो ऐसा है कि... इमरान खान के बेटे ने किया बड़ा दावा, पढ़ें क्यों जता रहे हैं अनहोनी की आशंका

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं. वो जेल में किस हालत में हैं इसे लेकर किसी को कोई खबर नहीं है. इमरान खान के परिवार के साथ-साथ उनकी पार्टी के लोग बीते कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान सरकार पर साजिश करने और इमरान खान को जानबूझकर तंग करने का आरोप लगा रहे हैं. कुछ दिन पहले इमरान खान की बहन ने भी पाकिस्तान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. अब इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ने भी अपने पिता की सलामती को लेकर चिंता व्यक्त की है.

कासिम और सुलेमान का कहना है कि उन्हें डर है कि सरकार कुछ ऐसा छिपा रही है जो ठीक नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि बीते 47 दिनों से रावलपिंडी की जेल में बंद हमारे पिता की सेहत के बारे में हमें कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है. कासिम के अनुसार उनके पिता को इस जेल के 'डेथ सेल'में रखा गया है. उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी हमें इमरान खान से मिलने से रोका जा रहा है. ये एक तरह का पूर्ण ब्लैकआउट जैसी हालत है. हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है.

आपको बता दें कि बीते दिनों इमरान खान की बहन नोरीन नियाजी ने NDTV से खास बातचीत की थी. इस खास बातचीत में उन्होंने NDTV से कहा था कि इमरान खान किस हाल में उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. ना ही परिवार के किसी सदस्य को उनसे मिलने दिया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा था कि इमरान खान के कत्ल को लेकर अगर पाकिस्तान में किसी के दिल में भी कोई ख्याल भी है तो वो उसे निकाल दें क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ या उनका बाल भी बांका हुआ तो यहां जलजला आ जाएगा. इमरान खान पूरी तरह से निर्दोष हैं. हमने मौजूदा सरकार से ये कहा था कि हमें इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है. इमरान खान की मौत की बात या खबर किसने निकाली ये हमें भी नहीं पता. इमरान खान पूरी तरह से फिट हैं. ऐसे खबर निकालना गलत है. वो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं.

इन सब के पीछे पाकिस्तान की सरकार है

नोरीन निजायी ने एनडीटीवी से कहा था कि आज पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए यहां की सरकार जिम्मेदार है. जो ताकत में बैठे हैं वो सब इसमें शामिल हैं. जो सत्ता में वो ही करा रहे हैं. अगर शहबाज शरीफ की कोई नहीं सुन रहा है तो उनको चाहिए कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें. शहबाज शरीफ का काम है कि पाकिस्तान में इमरान के साथ कितना जुल्म हो रहा है.

