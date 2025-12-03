जेल में कैसा है इमरान ख़ान का हाल? अदियाला जेल में मिलकर आई बहनों ने बयां किया मंजर

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की बहन उज्मा ख़ान ने अदियाला जेल में उनसे मुलाक़ात के बाद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उज्मा ने बताया कि इमरान ख़ान बेहद ग़ुस्से में हैं और मानसिक प्रताड़ना का आरोप उन्होंने लगाया है. उनका कहना है कि उन्हें पूरे दिन एक कमरे में बंद रखा जाता है, थोड़ी देर के लिए ही बाहर जाने दिया जाता है और किसी से बातचीत करने की इजाज़त नहीं है. इमरान ने साफ़ तौर पर कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ज़िम्मेदार हैं.

यह मुलाक़ात करीब 20 मिनट तक चली, जिसमें इमरान की सेहत को लेकर भी सवाल उठे. उज्मा ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से वह बेहद परेशान हैं. इससे पहले परिवार ने आरोप लगाया था कि लगभग एक महीने से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया गया था. इस खुलासे ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है.

पूरे दिन एक कमरे में बंद रखा जाता है

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की बहन उज्मा ख़ान ने अदियाला जेल में उनसे मुलाक़ात के बाद बड़ा बयान दिया है. उज्मा ने कहा कि इमरान ख़ान बेहद ग़ुस्से में थे और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. उनके मुताबिक, इमरान को पूरे दिन एक कमरे में बंद रखा जाता है, थोड़ी देर के लिए ही बाहर जाने दिया जाता है और किसी से बातचीत करने की अनुमति नहीं है. इमरान ने यह भी कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का हाथ है.

इमरान खान की बहन ने क्या-क्या बताया?

उज्मा ने बताया कि उनकी मुलाक़ात सिर्फ़ 20 मिनट तक चली. उन्होंने कहा, "सेहत ठीक है, लेकिन जहनी तौर पर वह काफ़ी परेशान हैं." इससे पहले इमरान ख़ान के परिवार ने दावा किया था कि पिछले एक महीने से उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी. परिवार का आरोप है कि सरकारी अधिकारी नहीं चाहते कि इमरान ख़ान का कोई संदेश जेल से बाहर आए.

सरकार नहीं चाहती है कोई इमरान खान से मिले

इमरान खान की बहनों ने यह भी कहा कि पहले वे कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर मंगलवार को उनसे मिलती थीं, लेकिन आख़िरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी. उनकी बहन नौरीन ख़ान ने आरोप लगाया कि सरकार और एस्टैब्लिशमेंट इमरान ख़ान से 9 मई की घटनाओं की जिम्मेदारी कबूल करवाना चाहती है. उन्होंने कहा, "वे चाहते हैं कि इमरान ख़ान माफ़ी मांगें और कहें कि 9 मई मैंने करवाया, मैंने तोड़-फोड़ की, मैंने अपने ही लोगों को गोली मारी."

2023 से रावलपिंडी जेल में बंद हैं इमरान खान

ग़ौरतलब है कि इमरान ख़ान 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उन पर कई मामले चल रहे हैं और उनकी गिरफ़्तारी के बाद से पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल जारी है. हालिया आरोपों ने एक बार फिर सरकार और सेना की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

