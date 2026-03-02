विज्ञापन
विशेष लिंक
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

इजरायल ने फिर बरपाया ईरान में कहर, मिसाइल लॉन्चर, सैन्य ठिकानों पर की एयरस्ट्राइक

IDF ने बैलेस्टिक मिसाइल लॉन्चर और सैन्य अड्डों को टारगेट करते हुए एयरस्ट्राइक की है. टाइम्स ऑफ इजरायल के मिलिट्री रिपोर्टर ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है. 

Read Time: 1 min
Share
इजरायल ने फिर बरपाया ईरान में कहर, मिसाइल लॉन्चर, सैन्य ठिकानों पर की एयरस्ट्राइक

इजरायली फोर्सेज ने एक बार फिर से ईरान में कहर मचा दिया है. IDF ने बैलेस्टिक मिसाइल लॉन्चर और सैन्य अड्डों को टारगेट करते हुए एयरस्ट्राइक की है. टाइम्स ऑफ इजरायल के मिलिट्री रिपोर्टर ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now