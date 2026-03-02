इजरायल ने फिर बरपाया ईरान में कहर, मिसाइल लॉन्चर, सैन्य ठिकानों पर की एयरस्ट्राइक

इजरायली फोर्सेज ने एक बार फिर से ईरान में कहर मचा दिया है. IDF ने बैलेस्टिक मिसाइल लॉन्चर और सैन्य अड्डों को टारगेट करते हुए एयरस्ट्राइक की है. टाइम्स ऑफ इजरायल के मिलिट्री रिपोर्टर ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है.
The IDF publishes new footage of airstrikes against Iranian ballistic missile launchers and other military targets in Iran.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 2, 2026
Overnight, the military said it launched a wave of strikes in Tehran. pic.twitter.com/RXOFjNPQL6
