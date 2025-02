अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में अस्पताल में गोलीबारी, हमलावर की मौत, कई लोग घायल

मध्य पेनसिल्वेनिया के एक अस्पताल में कई गोलियां चलाई गईं. कथित तौर पर बंदूकधारी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया. यह घटना यूपीएमसी मेमोरियल अस्पताल में हुई और इसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है. पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने कहा, "मुझे यॉर्क काउंटी के यूपीएमसी मेमोरियल अस्पताल में दुखद गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है और मैं घटनास्थल पर जा रहा हूं. अस्पताल अब सुरक्षित है और पुलिस के सदस्य हमारे स्थानीय और संघीय सहयोगियों के साथ जमीन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं."

I've been briefed on the tragic shooting at UPMC Memorial Hospital in York County and I am on my way to the scene.



The hospital is now secure and members of the @PAStatePolice and @PEMAHQ are on the ground responding alongside our local and federal partners.



