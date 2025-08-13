हाईवे पर बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर धमाके के साथ फटा, आसमान में उठा आग का गोला, वीडियो वायरल

South Carolina lightning strike: अमेरिका के साउथ कैरोलिना में सोमवार (11 अगस्त) सुबह का नज़ारा मानो किसी फिल्म से कम नहीं था. माउंट प्लेज़ेंट पुलिस डिपार्टमेंट की एक कार के डैशकैम ने वह खतरनाक पल कैद किया, जब बिजली गिरते ही एक इलेक्ट्रिक पोल जल उठा और पास का ट्रांसफार्मर धमाके के साथ फट गया.

11 बजे की घटना, पूरे इलाके में अंधेरा (Mount Pleasant Police dashcam video)

यह हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे हुआ, जब पुलिस वाहन हाईवे 17 पर ट्रैफिक संभालते हुए आगे बढ़ रहा था. अचानक आसमान से बिजली गिरी, पोल जलने लगा और तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर फट गया. बिजली का झटका इतना तेज था कि पास का स्ट्रीट लाइट भी फ्यूज हो गया.

A bit too much excitement for a Monday! The lightning strike caused our power outages and traffic delays. Fortunately, no one was injured, and @DominionEnergy responded quickly, restoring power and removing the downed wires. pic.twitter.com/PyieuiTG1K — Mount Pleasant PD (@MountPleasantPD) August 11, 2025

घंटों ठप रही बिजली और ट्रैफिक (transformer explosion USA)

इस हादसे के बाद पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई और ट्रैफिक जाम लग गया. पुलिस डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर लिखा, सोमवार के लिए थोड़ी ज्यादा ही एक्साइटमेंट...सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ. डोमिनियन एनर्जी की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तार हटाए और बिजली बहाल की. करीब तीन घंटे तक दर्जनभर से ज्यादा पुलिसकर्मी और CSOs ने सात चौराहों पर ट्रैफिक संभाला.

सोशल मीडिया पर हलचल, फिल्मी सीन जैसा नज़ारा (viral lightning strike video)

वीडियो वायरल होने के बाद लोग हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा, गुड लॉर्ड! ये तो किसी वॉर मूवी जैसा लग रहा है. एक और ने कहा, ओ माय गॉश! बिल्कुल पागलपन है ये, उम्मीद है सब सुरक्षित होंगे. एक महिला ने दावा किया, वो मैं ही थी जो पुलिस गाड़ी के आगे ड्राइव कर रही थी. मेरी विंडशील्ड टूट गई और तारों से खरोंच आ गई, लेकिन शुक्र है मैं सुरक्षित हूं.

