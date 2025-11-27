विज्ञापन
हर फ्लैट राख! रातभर जली हांगकांग की बिल्डिंगों का हाल देखिए, रूह कांप जाएगी

हांगकांग की बिल्डिंग में लगी इस भीषण आग में लगभग हर फ्लैट राख हो गई. हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने कहा कि यह हांगकांग के इतिहास में ऊंची इमारतों में लगी आग की सबसे भीषण घटना है, जिसमें 279 लोग अब भी लापता हैं.

Hong Kong Fire: हांगकांग की हाईराइज बिल्डिंग में लगी भीषण आग, तस्वीरों से समझें हालात.
  • हांगकांग की 8 में से 7 हाईराइज रेजिडेंशियल बिल्डिंगों में लगी भीषण आग से कम से कम 55 लोगों की मौत हुई है.
  • 279 लोग अभी भी लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय समयानुसार देर रात तक जारी रहा है.
  • यह हांगकांग की ऊंची बिल्डिंग में लगी सबसे भयानक आग बताई जा रही है. इस हादसे की तस्वीरों से समझें हालात.
हांगकांग:

Hong Kong fire: हांगकांग की हाईराइज बिल्डिंगों में लगी भीषण आग ने भयंकर तबाही मचाई है. इस भीषण हादसे में अभी तक 55 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. जबकि 279 लोग अब भी लापता बताए जा रहे है. हांगकांग की बिल्डिंग में लगी आग की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए है, उसे देखकर हर कोई दहल जा रहा है. हांगकांग की घटना के बाद दुनिया के अन्य देशों में भी हाईराइज बिल्डिंग में रहने वाले लोग सहम गए है. यह आग कितनी भयानक थी, वह वहां से सामने आई तस्वीरों से सहज ही समझा जा सकता है.  

हांगकांग की बिल्डिंग में लगी आग से हर फ्लैट राख! 

हांगकांग की बिल्डिंग में लगी इस भीषण आग में लगभग हर फ्लैट राख हो गई. हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी जॉन ली ने कहा कि यह हांगकांग के इतिहास में ऊंची इमारतों में लगी आग की सबसे भीषण घटना है, जिसमें 279 लोग अब भी लापता हैं. बताया गया कि 2,000 अपार्टमेंट वाले आठ में से 7 बिल्डिंग आग की जद में आई. 

वांग फुक कोर्ट में 8 रेजिडेंशियल बिल्डिंग

बताते चले कि वांग फुक कोर्ट में आठ रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैं. यहां बुधवार को दोपहर बाद लगी आग ने सात बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया है. हांगकांग हॉस्पिटल अथॉरिटी ने अपने मेजर इंसिडेंट कंट्रोल सेंटर को सक्रिय कर दिया है. फायर सेवा विभाग को बुधवार को स्थानीय समय के हिसाब से दोपहर करीब 2:51 बजे हादसे की जानकारी दी गई. 

रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी

भयंकर आग की वजह से विभाग ने स्थानीय समयानुसार शाम 6:22 बजे अलर्ट को नंबर 5 अलार्म फायर तक बढ़ा दिया. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है. एजुकेशन ब्यूरो ने प्रभावित छात्रों को सही मदद देने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और संबंधित स्टाफ को अस्थायी आश्रय घरों में भेजा है. 

हांगकांग में कैसे लगी इतनी भीषण आग

बताया गया कि हांगकांग की जिस बिल्डिंग में भीषण आग लगी, वहां रेनोवेशन का काम चल रहा था. इसलिए हर बिल्डिंग के बाहर बांस की ऊंची मचान लगाई गई थी. इस वजह से यह इतनी तेज फैली और आठ-टावर वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की सात बिल्डिंगों में फैल गई. 

बिल्डिंग में लगे जाल, वाटरप्रूफ कैनवास और प्लास्टिक की चादरें मानक अनुरुप नहीं

पुलिस जांच से पता चला कि इमारतों पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल, ‘वाटरप्रूफ कैनवास' और प्लास्टिक की चादरें आवश्यक अग्निरोधक मानकों पर खरी नहीं उतरी होंगी. साथ ही यहां से सामने आई तस्वीरों से रेनोवेशन के लिए बल्ले लगाए गए थे. जिससे आग और तेजी से भड़की.

कंपनी निदेशक और परियोजना सलाहकार सहित 3 गिरफ्तार

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति उस निर्माण कंपनी के अधिकारी हैं जो इन सामग्रियों को इमारतों के नवीनीकरण के दौरान लगाने के लिए जिम्मेदार थी. इन संदिग्धों की आयु 52 से 68 वर्ष के बीच है. इनमें दो कंपनी निदेशक और एक परियोजना सलाहकार शामिल हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी गंभीर लापरवाही के कारण बड़ी जनहानि हुई है.

68 लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती

मालूम हो कि हांगकांग के वांग फुक कोर्ट में बुधवार को लगी आग के मामले में तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है.
हांगकांग के समाचार पत्र ‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' ने बताया कि कम से कम 68 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 16 की हालत अति गंभीर है और 25 की हालत गंभीर बतायी जा रही है.

पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए आम लोग  

इसके अलावा, वहां के कई स्कूल गुरुवार को बंद रहेंगे. ताई पो केयर टीम के सदस्य और जिला काउंसलर लैम यिक कुएन ने कहा कि कई संगठनों और लोगों ने अपनी मर्जी से मानवीय मदद की है. इससे मुश्किल समय में एकजुटता और आपसी देखभाल दिखाई देती है.

चीनी राष्ट्रपति ने हरसंभव कोशिश का दिया निर्देश

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बुधवार रात इस आवासीय इमारत में लगी भीषण आग पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को आग बुझाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का निर्देश दिया. शिन्हुआ के अनुसार, शी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के हांगकांग और मकाओ कार्यालय तथा संपर्क कार्यालय को निर्देश दिया कि वे हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार को आग बुझाने, खोज और बचाव के हर संभव प्रयास करने तथा घायलों के उपचार में हर तरह से सहायता प्रदान करें.

