20-30 राउंड फायरिंग, अमेरिका में इस्कॉन मंदिर को बनाया गया निशाना

अमेरिका में यूटा के स्पेनिश फोर्क में स्थित एक इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया है. जानकारी के अनुसार मंदिर पर कम से कम 20 से 30 राउंड गोलियां चलाई गईं. इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं. वहीं भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका से सख्त कार्रवाई की मांग की है.आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है. पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां मंदिरों पर हमले किए गए हैं. साथ ही घृणा फैलाने वाले संदेश लिखे गए हैं.

We strongly condemn the recent firing incident at the ISKCON Sri Sri Radha Krishna temple in Spanish Fork, Utah. The Consulate extends full support to all the devotees and the community and urges the local authorities to take prompt action to bring the perpetrators to justice.…