मचा हड़कंप, बजने लगे सायरन... इजरायल पर हमास ने फिर की रॉकेटों की बौछार

इजरायल और हमास के बीच तनाव जारी है. हमास ने इजरायल के दक्षिणी शहर अश्कलोन पर रॉकेट दागे. यह हमला इजरायली हमले के जवाब में किया है. इजरायली सेना के अनुसार, लगभग दस प्रोजेक्टाइल दागे गए, जिनमें से अधिकांश को सफलतापूर्वक रोक दिया गया.

Approx. 10 projectiles were just fired by terrorists in Gaza toward Israeli cities. The IAF intercepted most of the projectiles fired. https://t.co/mRHxHABKuU

इजरायली आपातकालीन सेवाएं रॉकेट हमले के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. इस हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है. आपातकालीन टीमें गिरे हुए रॉकेटों के स्थानों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं. हमले के बाद शहर की सड़क पर टूटी हुई हैं और कार की खिड़कियां और मलबा बिखरा पड़ा है.

This is just one neighborhood in Israel hit by Hamas rocket fire tonight.



Hamas continues to hide behind Gazan civilians while firing at Israeli civilians.



We will continue to defend Israelis from the threat of terrorism. pic.twitter.com/AO5psGRfRq