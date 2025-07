आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर से बहस मामले में क्यूरेटर की ऐसे लगाई क्लास, वीडियो में खोल दी पोल

Aakash Chopra on Gautam Gambhir vs Pitch Curator Lee Fortis: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर और ओवल मैदान के मुख्य क्यूरेटर ली फोर्टिस के बीच तीखी बहस हो गई और गंभीर को मैदानकर्मी की ओर ऊंगली उठाकर यह कहते सुना गया ,‘‘ तुम नहीं बताओगे कि हमें क्या करना है.'' ओवल पर भारत और इंग्लैंड के बीच बृहस्पतिवार से पांचवां और आखिरी टेस्ट खेला जायेगा. मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में हार की कगार पर पहुंचकर ड्रॉ कराने वाली भारतीय टीम ने दो दिन पहले अभ्यास शुरू कर दिया है. भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने बताया कि उनकी टीम को ‘विकेट से 2.5 मीटर दूर' खड़े होने के लिए कहे जाने के बाद यह कहासुनी हुई. उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस मामले में हालांकि कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएगी.

ये पिच क्यों देख रहे हैं भाई साहब, आप 25 मिटेर दूर रहें. आपके पैरों में स्पाइक्स हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता. ये रूल है यहां पर. ऐसा ग्राउंड मैन ने कहा गौतम गंभीर को भारतीय टीम को और इसके बाद भारतीय टीम नाराज हुई. गौतम गंभीर नाराज हुए इसके बाद सुधांशु कोटक ने क्यूरेटर को समझाया भी की ये पिच है, रबर स्टंट्स पहने हैं पिच देखने जा रहें हैं. अभी 2 दिन बची है मैच में, लेकिन ओवल के ग्राउंडमैन ने बताया की गंभीर बहुत टची हैं.

