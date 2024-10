इजराइल सायरन बजते ही भागते नजर आये लोग, देखें वीडियो

इजराइल में घातक हमलों की पहली बरसी पर इजराइल पर फिर से मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद तेल अवीव सहित पूरे मध्य इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा. वीडियो में दिख रहा है कि सायरन के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं. हमास की ओर से किए गए हमलों में मारे गए लोगों की याद में पूरे इजराइल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए गए थे. वीडियो में दिखाया गया है कि हवाई हमले के सायरन बजते ही लोग छिपने के लिए भाग रहा हैं. जब मिसाइल हमलें की चेतावनी जारी की गई तो कई पत्रकार जमीन पर लेट गए.

#WATCH | Israel: Visuals from Tel Aviv; siren sound goes off amid the ongoing conflict between Israel and the Lebanese armed movement Hezbollah. pic.twitter.com/rGoXDntZC8