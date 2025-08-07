विज्ञापन
गाजा का क्या करेगा इजरायल? नेतन्याहू ने NDTV को बताया अपना फाइनल प्लान

गाजा में हमास के साथ जारी संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने NDTV को बताया कि इजराइल घेरे हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाएगा.

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू.

Israel Gaza conflict: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने गाजा प्लान पर बड़ा खुलासा किया. इजराइल गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई बढ़ाएगा, लेकिन पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा. इजरायल गाजा के अंदर एक नया 'सुरक्षा घेरा' बनाने की तैयारी कर रहा है. इजरायल ने पहले से ही गाजा की बड़ी घेराबंदी की हुई है, जहां केवल एक क्रॉसिंग पॉइंट है, जिस पर पूरी तरह से इजरायली सरकार का कब्जा है.

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल का लक्ष्य हमास को खत्म करना और बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि गाजा को आखिर में एक अस्थायी गवर्निंग अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा.

'हमास सरेंडर कर दो युद्ध तुरंत हो जाएगा समाप्त'

इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अगर हमास आत्मसमर्पण कर देता है और हथियार डाल देता है, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है. उनका यह भी दावा है कि किसी भी नई सैन्य कार्रवाई में बड़े पैमाने पर नागरिकों के जान-माल के नुकसान से बचा जाएगा. 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस इजरायली हमले में गाजा में कम से कम 61,158 लोग मारे गए हैं.

